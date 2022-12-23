Isıtıp ısıtıp yabancı futbolcu meselesini gündeme getiriyorlar… Dünya Kupası bitti, lig heyecanı kaldığı yerden başlıyor. Bu saatten sonra yabancı kararı değişecek gibi bir hava oluşturmanın kimseye faydası olmaz. Kadrolar kurulmuş, her takım seçimini, planını yapmış. Önümüzde uzun ve bir hayli yorucu geçecek bir maraton var. Mayısa kadar hiçbir takımın bu konuyu gündeme getirmeden önüne bakması lazım. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün benim de katıldığım Milliyet Yılın Spor Ödülleri jüri toplantısında gündemlerinde bir yabancı kararı olmadığını ifade etti. Yeni karar, ligin bitmesiyle mayıs ayında açıklanacak. 'Yabancı sayısı sınırsız olsun' diyen bir çoğunluk ortada olmasa da böyle bir hava varmış gibi algı oluşturmak isteniyor. Kulüpler Birliği çalıştay düzenledi. Buraya katılan hiçbir temsilci orta yolda buluşamadı. Zaten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "Kararı Kulüpler Birliği değil federasyon verecek" diyerek noktayı koydu. Yabancı kararı sınırsız olmaz şimdiden yazayım. Herkes hesabını, kitabını ona göre yapsın!







AKILLI TAKTİK...

Haftanın hakemleri, kulüplerin de katıldığı bir toplantıyla belirlendi. Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek haftanın en önemli ve kritik maçının hakemi Halil Umut Meler oldu... Hiç sürpriz değildi. Ahmet Ağaoğlu da Ali Koç da hakem için tuşa basarken çok mutluydu. Maç bittiğinde bu tablo nasıl olur bilemem ama kulüpler bu hakem atamasında bulunma işinden memnun olmuş. TFF'nin yaklaşımı oldukça stratejik ve akıllıca. Şimdi çıkıp bu saatten sonra hakem atamaları şöyle oldu, böyle oldu diyecek bir durum olmaz ki bizim başkanlar ne olursa olsun konuşur. Bu hastalık asla geçmez!







ERSİN GELİŞEMEDİ

Beşiktaş'ın ocak ayında yapması gereken en önemli şey bir kaleci transfer etmek. Ersin bu sezon formsuz, düzelme de görülmüyor. Mert ne kadar hazır! İki kaleci ile ligin kalan kısmının zor geçeceği ortada. Ersin, yetenekleri ölçüsünde bir gelişim gösteremedi. 10 üzerinden 8-9 olamadı hiç ama 6'yı hak etti. Mesela Muslera her zaman 8-9 notunu hak etti. Altay ve Uğurcan da 7-8 arası gitti geldi. Sonuç itibariyle Beşiktaş'ın defansı da kötü ama kalecisi de iyi değil. 8+3 hesaplarını düşünürsek bir yabancı kaleci alamaz. Yerli kaleci de zaten yok. İş Şenol Güneş'e kalıyor.