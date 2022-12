Küstah Messi!

Messi terbiyeli gibi görünen, beyefendi havası veren aslında küstah ve içten pazarlıklı bir tip

AHMET ÇAKAR İLE KATAR 2022 SOHBETİ





WOUT WEGHORST'A TERBİYESİZLİK YAPTI



Messi'ye kibrinden dolayı tepkiler var. Weghorst'a 'Aptal' dedi. Sürekli agresif. Düzgün sporcu olmak mı, dünya yıldızı olmak mı?

Messi terbiyeli gibi görünen, beyefendi havası veren aslında küstah ve içten pazarlıklı bir tip. Bu tip kişilik özellikleri çok zor çıkar, çok sıkıntılı anlarda patlak verir. Messi'de de maç sonu Weghorst'a yaptığı o kibir dolu terbiyesiz hareketleri ile ortaya çıktı.









ARJANTİN LOBİSİ VAR



Portekizli Pepe 'Kupayı Arjantin'e versinler oldu olacak' dedi. Bu isyanda bir haklılık var mı?

Kısmen de olsa var. Örneğin; Arjantin- Hollanda maçında her ne kadar İspanyol hakem, Hollanda'nın elenmesinde herhangi bir rol oynamamış olsa da ancak eski bir hakemin anlayacağı şekilde zaman zaman Messi ve Arjantin'e dokunulmazlık tanıdı. Şunu çok iyi biliyoruz ki FIFA'da çok güçlü bir Arjantin lobisi var. Fakat lobiler de bir yere kadar.



FAS DEYİP GEÇME!



Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyip yarı finale yükseldi. Neler söylersiniz?

Fas deyip geçmeyin. Aslında birçok oyuncusu çok çok önemli Avrupa takımlarında oynuyor. Üstelik atletik bir takım ve daha önemlisi şartları gereği kontratak futbolunu çok iyi tatbik edebiliyorlar. Önlerinde final için bir engel var, o da Fransa. Tabii ki kolay değil.









ARJANTİN-FRANSA FİNALİ OLUR



Dünya Kupası sizin için nasıl geçiyor? Yarı finalistler belli oldu. Finale kim kalır?

Dünya Kupası, her zamanki gibi. Güzel maçlar da var, çok sıkıcı olanlar da. Futbol, ortalamada vasatın üzerine çıkamıyor. Ama heyecan zaman zaman futbolseverleri televizyona bağlıyor. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvada da sürpriz takımlar yarı finalde. 1998'in sürprizi Bulgaristan'dı. 2002'ninki bizdik. Bir öncekinin Hırvatistan'dı ve final oynadılar. Bu senenin sürprizi ise yine Hırvatistan diyebiliriz ama asıl sürpriz; Fas'ın yarı finale çıkmış olması. Kağıt üzerinde Arjantin-Fransa finali gibi görünüyor ve sanki tekrar Fransa bir adım önde gibi intiba ediniyoruz. Fakat hiç belli olmaz. Bir bakmışsınız Dünya kupaları tarihinin reytingi en düşük Hırvatistan-Fas finali bile olabilir.



PENALTILAR YAZI-TURA GİBİDİR



Favori Brezilya elendi. Herkes 'Jesus takımın başına geçsin' diyor. Brezilya niye samba yapamadı?

Brezilya'nın elenmesi tamamen şanssızlık. Hırvatistan kalecisi devleşti, önemli goller kurtardı, uzatmada Brezilya golü buldu ama Hırvatistan bir kere gelip beraberliği yakalayınca da maç penaltılara gitti. Penaltılar yazı tura gibidir. Ne kadar büyük takım olursan ol, ne kadar iyi şutörlerin ya da kalecin olursa olsun elemek veya elenmek sadece 5-10 cm içindedir.









RONALDO'NUN HAZİN SONU



Ronaldo efsanesi bitti mi? Portekiz kazan gibi kaynıyor.

Maalesef Ronaldo efsanesi sona erdi. Tabii ki Ronaldo, profesyonel yaşamı ve başarılarıyla hem Portekiz hem de dünya futbolunda yerini aldı. Ama şu kesin, dünya futbolunun en mutsuz insanı Ronaldo ve onun için hazin bir son oldu.



FUTBOL, BASKETBOLA DÖNER



Katar'da hakemler her kayıp dakikayı oynatıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de 'Tüm kayıp süreler maça eklenecek' dedi. Bizde maçlar 120 dakikaya çıkar mı?

Bunu yanlış buluyorum. Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve kasten vakit geçirmeler zaten ilave ediliyordu. Bu tür fazla ilaveler futbolu basketbola dönüştürür. Her devrenin sonunda 8-10 dakika ilave etmek anlamsız ve tehlikeli. Düşünün mesela, Süper Lig'de bir maçta ilave edeceksiniz, 90+10'da bir gol gelecek, ortalık karışacak. Takip eden bir maçta daha fazla vakit geçirme varken 90+5 ilave edeceksiniz, bu sefer de tartışmalar büyüyecek. TFF Başkanı'nın bu yaklaşımı manasız.









VAR'DAN ANLAMSIZ MÜDAHALE



Dünya Kupası'nda hakem yönetimlerini ve VAR'ı nasıl buldunuz? 'Bizimkiler de şundan ders almalı' diyeceğiniz noktalar var mı?

Asla yok. İyi hakemler, iyi yönetimler de vardı, kötü ve tuha f yönetimler de. Mesela, Tunus-Fransa maçında gol, ofsayt diye iptal edildi. Ama hakem ve yardımcısı golü vermişlerdi ve oyun başlamıştı. VAR müdahalesi sonradan geldi, gol iptal edildi. Golün iptal edilişi hakem hatası olarak kabul edilebilir ama oyun başladıktan sonra VAR ile golü iptal etmek tam bir kural hatasıydı. İspanyol hakem Mateu Lahoz, Hollanda-Arjantin maçını çok kötü yönetti. Bir ara kontrolü kaybetti, kartlar es geçildi, tam rezillik! Fransa-İngiltere çeyrek finalinde ise İngiltere lehine verilen ikinci penaltıda tuhaf şeyler yaşandı. Hakem direkt penaltıyı verse, fazla bir şey demem ama bu penaltıyı verdirmek için VAR müdahalesi protokole tamamen aykırı. Bugün dünyada birçok maçta böylesine tablolar yaşanırken hiçbirine VAR müdahale etmiyor ya da protokol gereği edemiyor. Ama Dünya Kupası çeyrek finalinde Kolombiyalı VAR hakemi, anlamsız ve hatalı bir VAR müdahalesinde bulundu.



4 BÜYÜKLER'E ETKİSİNİ ZAMAN GÖSTERECEK



Lige verilen ara, büyükleri etkileyecek mi?

Bunu şimdiden kestirmek mümkün değil. Fakat bu Dünya Kupası döneminde F.Bahçe çok iyi hazırlık maçları oynadı. G.Saray'ın önemli silahlarından biri olan İcardi sakat, Trabzonspor belli değil. Sonuçta baktığımızda etkileyip etkilemeyeceğini maçlar başladıktan sonra daha net şekilde göreceğiz.