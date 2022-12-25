13 maç oynamışlar, önlerinde alabilecekleri 69 puan ve aralarında 6 puan varken 'Trabzonspor kaybetse yarıştan koptu' cümlesi belki büyük harfle yazılmasa da taraftarının aklının bir köşesine takılırdı. Son şampiyon uzun aranın ardından bu önemli maça iyi hazırlanmıştı. Abdullah Avcı, orta sahasını daha diri tutmak adına Hamsik'i kulübede bekletip, Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünü sahaya sürdü. İlk yarıda yetenekli hücumcuların savunma duvarına çarptığı bir oyun izledik. Trezeguet, maç eksiği net belli olan Visca ve Fenerbahçe cephesinde İrfan Can ve önündeki iki forvet..

Trabzonspor'un maskeli stoperleri ve Siopis, rakibin hücumlarını eritirken Fenerbahçe'nin 90 dakikada isabetli şut çekemediği maçta tek tehlikesi King'in direğe çarpan şutuydu. Crespo'nun atılışı belirleyici ama Trabzonspor orta sahası, o oyundayken dişe dişe oynuyor ve Jesus'un takımının hiç olmadığı kadar hücumda verimsiz olmasını sağlıyordu. Fenerbahçe 10 kişi kalınca dörtlü defansa döndü ama üçlünün alışkanlığı ile öndeki defansın arkasına sarkan Maxi cezayı kesti.

Uruguaylı oyuncuya milli takımla 45 gün yaramış. Çok mücadele etti, güçlüydü. Yerine giren Umut Bozok net pozisyonları harcarken Fenerbahçe'de kenardan gelenler fark yaratamadılar. Umut'un yapamadığını Trezeguet yaptı ve maçı tabelada bitirdi. Fenerbahçe son 3 maçında 10 kişi kalmanın muhasebesini yapmalı. Trabzonspor ise ara öncesi iki beraberliğin ardından kazanması gereken maçı kazandı ama bundan da mühim olan geçen sezon olduğu gibi galibiyet serisi yakalayabilmek.