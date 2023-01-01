2022’yi geride bıraktık... SABAH SPOR haberleri, röportajları, fotoğrafları ve köşe yazıları ile yine gündemi belirledi

Yoğun, yorucu, gergin ama her şeye rağmen heyecanlı bir yılı daha geride bıraktık. Hoş geldin 2023... Yıllar geçtikçe spor gündemi daha karmaşık bir hâl alırken, 2022'de de hayatımızın büyük bir kısmını iş yerimizde geçirdik. Bu uğurda ailelerimizden yine uzak kaldık. Onların bu fedakârlığı unutulmaz… Kolay değil… Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa maratonu, dünyadaki gelişmeler, milli maçlarımız, organizasyonlar, kavgalar, demeç savaşları ve Dünya Kupası… İlk defa bir Dünya Kupası, Kasım-Aralık aylarında yapıldı. Hepimiz için önemli bir tecrübeydi. Yaşananları bu sayfalarda tarafsız bir şekilde vermeyi ilke edindik. Şimdi aynı yolda, aynı hızla 2023'te gündemi belirlemeye devam edeceğiz.







UFEF BÜYÜK BİR MARKA OLDU

Tabii ki bizim de hatalarımız zaman zaman oldu. Ne kadar çok çalışıp, üretirseniz hata yapma olasılığınız da o kadar artıyor. Gözümüzden kaçanlar için okuyucularımızdan özür dilerim. Ayrıca 'SABAH Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun beşincisini de başarıyla yaptık. Yine çok geniş bir katılım ve çok sayıda misafirimiz oldu. Onlarca yazılı medyada ve dijital dünyada haber olduk. Değerli katılımcılara bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Artık UFEF, medyanın önemli markasıdır, bir gelenektir. Yıllarca da futbolun ekonomisi adına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum; hiçbir kurumun ve kulübün borazanı olmadık. Biz sadece ve sadece habercilik adına yolumuza devam edeceğiz. Aynı tempo, hız, istek ve arzu ile 2023'e başlarken Allah herkese sağlık, mutluluk ve huzur versin…







ARTIK SADECE SONUÇLAR KONUŞULMUYOR

Futbol sadece artık sonuçlarıyla değil öncesinde ve sonrasında yaşananlarıyla da gündemin zirvesinde. Bakın; yılın son günlerinde bile bir pozisyon üzerinden on binlerce yorum yapıldı, ortalık toz duman oldu. Yani hiç bitmeyen bir aksiyon filmi gibi. Adeta TV kanalı gibi bazen canlı yayın yapıyoruz. Bir gelişme bitmeden diğer bir olaya perde açıyoruz. Haber değiştiriyoruz. Aldığınız bir haber saatler sonra internete düşebiliyor. Sosyal medyadaki tartışmaların uzağında kalamıyoruz. Ama bir farkımız var. Düşünüyoruz, tartışıyoruz, araştırıyoruz ve öyle haber yapıyoruz. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz dijital çağda bunların hiçbiri kolay olmuyor. Haber, fotoğraf ve röportajlarımızla dijital medyaya kaynak da olduk. Bizim üzerimizden tartıştılar ve yorumlar yapıldı..