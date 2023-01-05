Neden olmasın!.. Toplum istiyorsa açıklanabilir

"Böyle kararlar için motive etmeyiz ama çok eleştiri varsa durumun aydınlatılması için cesaretlendiririz. Bizim için iletişim önemli." "Farkınız biraz şu: Siz çok duygusalsınız. Hakemler de insan, hata yaparlar. Bu bir sistem. Sistemi de insanlar yönetiyor. Bunu unutmayın."

Türkiye, önceki gün VAR kayıtlarıyla tanıştı. Futbol Federasyonu yapılan çağrılara kayıtsız kalmadı ve Sivas-G. Saray ile G.Antep-Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını bütün detaylarıyla açıkladı. Bunun bir devrim olduğunu ifade eden de var, büyük bir tehlike olduğunu düşünen de... Ortalık yanıyor... Kulüplerden arka arkaya çok sayıda açıklama geldi. Beşiktaş, işin içine çekilmekten rahatsız olduğunu gösterdi. G.Saray, "Tüm VAR kayıtları açıklansın" diyerek işi daha ileri bir seviyeye taşıdı. Fenerbahçe ise konuşmalardan dehşete düştüklerini ifade etti. Tüm bu yaşananlardan sonra IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ile iletişime geçtim. Yarım saat süren bir konuşma yaptık. Tüm sorularıma çok net yanıtlar verdi. İşte o sorular ve yanıtlar:







KAMUOYUNDAKİ ŞÜPHELERİ GİDERMEK İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas-Galatasaray ve Gaziantep- Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. Bu durum büyük infiale neden oldu. IFAB bu konuda ne düşünüyor?

Öncelikle benim bununla ilgili çok az bilgim var. Sadece e-mail üzerinden haberim oldu. Neden olmasın! Neden yayınlanmasın. Sadece konuşmaların canlı bir şekilde verilmesine karşıyız. Türk Futbol Federasyonu'nun bu kararını yanlış bulmuyoruz. Böyle kararlar için motive etmeyiz ama çok eleştiri varsa durumun aydınlatılması için cesaretlendiririz. Bizim için iletişim önemli. VAR sisteminin de daha iyi daha doğru bir iletişimle çalışmasını istiyoruz. Çok eleştiri varsa toplumda şüpheleri gidermek açısından açıklanabilir. Biz karşı değiliz. Neden olmasın.







BİZ KURALLARI KOYARIZ GERİSİ FIFA'NIN İŞİDİR!

TFF ve MHK, maçın VAR ile orta hakemlerine ceza verdi. VAR hakemi Özgüç Türkalp'in hakemliği bitirildi. FIFA kokartlı diğer iki hakem de uzun süre maç alamayacak.

Hakemlere verilen cezalarla ilgili yorum yapmam. Çünkü benim işim değil. Bu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren bir durum.

(Bunun üzerine iki hakemin FIFA kokartlı olduğunu yeniden hatırlattım. Aldığım yanıt şu oldu)

Bu da FIFA'yı ilgilendiren bir durum. Biz kuralları belirleriz, uygulamayı ülkelerin futbol federasyonları yapar. Gerisine müdahale etmeyiz.







ERKAN ÖZDAMAR

Sivas-G.Saray karşılaşmasının FIFA kokartlı orta hakemiydi. Uzun süre görev alamayacak.



ÖZGÜÇ TÜRKALP

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemiydi. MHK, görevine son verildiğini açıkladı.



ATİLLA KARAOĞLAN

G.Antep-Beşiktaş mücadelesinin FIFA kokartlı orta hakemi. Ona da uzun süre görev verilmeyecek.



DİĞER ÜLKELERDE DE HAKEME BASKI VAR

Dünyada VAR sistemi nasıl gidiyor?

VAR hâlâ çok yeni bir uygulama. Futbolun kurullarına bile izleyici tam hakim değilken, VAR da tam anlaşılamıyor. Bakın buradaki en önemli şey iletişim. İlk soruda da bunun altını çizdim. Dengeli bir iletişim şart. Gereğinden fazlası da yapılmamalı. Hakemlere yorum yapmaları için alan açmamız gerekiyor. Türkiye'de futbol çok popüler bir oyun. Duygusallıktan dolayı da hakemlerin üzerinde baskı çok fazla. Bu sadece Türkiye'de değil bakın başka yerlerde de var. Fakat farkınız biraz şu: Siz çok duygusalsınız. Hakemler de insan, hata yaparlar. Bu bir sistem. Sistemi de insanlar yönetiyor. Bunu unutmayın.

Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçecek misiniz?

Yaşanan durumlar nedeniyle bir iletişime geçmeye gerek yok. Böyle bir görev ve sorumluluğumuz yok. Biz sadece kuralları koyuyoruz.



FB-GS DERBİSİNİ KADINLAR YÖNETSİN

Dört Büyük takım da hakemlerden yana kan ağlıyor... Bunlara Anadolu ekipleri de katıldı. Madem öyle, benim bir önerim var. Bu haftaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisini kadın hakemlerimiz yönetsin. 2 Ocak 2023'te SABAH Spor'da Türkiye'nin FIFA kokartlı 4 kadın hakemiyle yaptığımız röportajı yayınladık. Cansu Tiryaki, Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Gamze Durmuş Pakkan, çok önemli bir şeye vurgu yapmışlardı: "Hakem aramayın, yabancıya bakmayın, biz varız ve hazırız." Mesaj açık ve net… Eğer TFF ve MHK gerçek bir devrime imza atmak istiyorsa bu sese kulak verip tarihe geçerler. Kimse de maçtan sonra konuşamaz. Yapabilirler mi! İhtimal vermiyorum. O cesareti görmüyorum. Umarım yanılırım. Öneri bizden, uygulaması onlardan.