1- FENERBAHÇE maçın önemini kavrayamamış... Aslına bakarsanız ne zaman ki; Ali Koç çıkıp Türk futbolu ve rakiplere dair bir açıklama yapıyor, Fenerbahçe futbol takımı aşağı iniyor... Tesadüf mü acaba bu! Aklıma geldi.

2- GALATASARAY kalite olarak Fenerbahçe'den çok üstündü. Oyunun başından sonuna kadar bunu gösterdi. Jorge Jesus'un rotasyonları bu sefer iş yapmadı. Taktiksel planların öne çıktığı bütün maçlarda Fenerbahçe zorlanıyor. Fenerbahçe'yi çözdüler… Yeni oyun, yeni sistem lazım.

3- BU sonuçtan sonra şampiyonluk için en iddialı takım Galatasaray oldu. Fikstür avantajı da var. Fenerbahçe kendine gelir mi? Biraz zor! En az 2-3 transfer lazım...

4- JESUS derbi kazanamıyor. Eğer Türkiye'de derbi kazanamıyorsanız ne kadar iyi teknik adam olursanız olun fark etmez. Sizi yerden yere vururlar. İsmail Kartal ön plana çıkar. Tuhaf ama gerçek!

5- BİR takımda sürekli kırmızı kart gören oyuncu varsa disiplin sorunu da vardır. Maçın bitmesine 17 dakika kala İrfan Can'ın sorumsuzluğu buna yeni bir halka ekledi.

6- ALTAY'I yuhalamak Fenerbahçe taraftarına yakışmadı. Tamam 3 tane gol yedi ama tarihi farkı da önledi. Daha maraton uzun! Kalan maçlara kimle çıkacaksınız.

7- İCARDİ büyük adam, büyük yıldız. Gezdi, yedi, içti, ülkesine gitti, döndü, tedavisini gördü. Oyuna girdi; 1 gol, 1 asist yaptı, hem de koşmadan. Şapka çıkarmak lazım...

8- BERKAN sahanın en iyi ismiydi. Her yeri kapadı. Çok iyi pas trafiği yaptı.

9- OKAN Buruk dipten aldığı bir takımı zirveye oturttu. Dün kusursuz bir plan yapmıştı. Alkışı fazlasıyla hak etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetim de hep arkasında durdu.

10- HALİL Umut Meler iyi maç yönetti. Kırmızıyı atladı. Bu hataydı. VAR ekibi de maçı iyi idare etti.