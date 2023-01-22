Disiplin Kurulu'nun, G.Saray'a verdiği ceza olay oldu. Dursun Özbek, sözleri ağırdı: "F.Bahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor karşılaşmasından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin G.Saray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatay maçında 25 bin kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var." Bu sözler çok konuşuldu, F.Bahçe de tepki gösterdi. Gerçekten de bu cezalar neye göre veriliyor? Gözlemci neyi hesaplıyor? Bu cezanın mantığı nedir? Bir kombine alıyorum maça gidemiyorum. Tribünün bir kısmı küfür ediyor, bana da ceza çıkıyor. Böyle bir uygulama olur mu? Passolig o zaman neden var? Kimin ne yaptığı, ne söylediği, sahaya ne attığı belirlenmiyor mu? 'Dur şurada küfür var' deyip tribünü komple kapatmak hele de 25 bin kişiye mal etmek nasıl bir mantık!. Bu diğer takımlar için de geçerli. PFDK kendisine gelen raporları açıklamalı.. Ligde ateş git gide büyüyor. TFF gelişmeleri izliyor! Sakinlik lazım. Sosyal medyaya bakarsak yakında savaş çıkacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duruma el koymalı. MHK, PFDK ve Tahkim... Bu üç kurul da arızalı! Verdikleri kararlar kamuoyunu tatmin etmiyor! Net olan bu!



BÜYÜK HÜSRAN, ÇOK YAZIK!

Kulüpler paraları sokağa atmaya devam ediyor. 48 saatte bunun örneklerini yaşadık. F.Bahçe lisans bile çıkarmadığı Bruma için 4 milyon 250 bin Euro para ödeyecek. G.Saray; Torrent ve yardımcılarına 2 milyon 634 bin Euro tazminat verecek, eğer CAS'tan başka bir sonuç çıkmazsa. Bir de G.Saray'ın sorunlu olduğu Omar ve Babel var. Paralar çöpe gidiyor.. Yapılan yanlış transferler, kapı gibi sözleşmeler ve yaşanan hüsranlar... Çok yazık!



BİR FUTBOLCU İLE BAHAR GELMEZ!

Kısa vadede kurtardı. Beşiktaş'ın gündemi bir haftadır Kamerunlu futbolcu... Kimse "kupadan bu takım niye elendi?" diye konuşmuyor. Elde kaldı sadece Süper Lig. Beşiktaş için her maç bıçak sırtı. Weghorst, Beşiktaş'tan koşa koşa kaçtı. Bunu gidermenin tek yolu bilinen, sevinen bir ismi getirmekti. Beşiktaş da öyle yaptı ve Aboubakar'ı transfer etti. Bakıldığı zaman da herkes mutlu. Yani bir futbolcu ile bahar geldi Beşiktaş'a... Hayırlı olsun.



TRİBÜNLERE DÖNÜŞ VAR!

Covid-19 sürecinde yaklaşık 2 sene evde oturan tüketicinin pandemi sonrası daha fazla sosyalleştiğini gözlemliyoruz. Taraftarlar da 2022'de statlara akın etmiş gözüküyor. Deloitte'un Futbol Para Ligi Araştırması'na göre; 2022 yılında kulüplerin izleyici gelirleri 10 katından fazla arttı. Buna statların konser vb. gibi etkinliklerde de daha fazla tercih edilmesi eklenince, kulüplerin futbol dışı gelirlerinde de %15'lere varan ciddi bir gelir artışı yaşandı. Rapora göre en değerli ilk 30 listesine girenlerin 16'sı İngiltere Premier Ligi'nden. Premier Lig, finansal üstünlüğünü kanıtlayarak diğer ülkelere özellikle İspanya'nın iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid'e bir başarı hikâyesi sunmuş denilebilir. İspanya'nın iki markasının gelirlerinin henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşamadığı gözleniyor. Listede Manchester City yine birinci… Real Madrid 713,8 milyon Euro ile Manchester City'nin ardından ikinci sırada; Liverpool 701,7 milyon Euro ile üçüncü, Manchester United 688,6 milyon Euro ile dördüncü oldu.

Listede en büyük sıçramayı Liverpool yaptı; kulüp yedincilikten üçüncülüğe çıkarak Para Ligi tarihindeki en iyi sıralamasına yerleşti. Liverpool, özellikle izleyici gelirlerinde önemli bir artış yakalamış. Üstelik kapasite artırımına yatırım yapan yöneticiler izleyici gelirini daha da arttıracak gibi… Rapora göre 2021/22'de ilk 20 kulüp, gelirlerinin yüzde 15'ini maç günü etkinliklerinden, yüzde 44'ünü yayınlardan ve yüzde 41'ini ticari kaynaklardan elde ederken bu oran 2018/19'da kaydedilen dağılımla neredeyse aynı oldu.