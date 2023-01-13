Wout Weghorst (18 maç-9 gol/4asist) arkasına bakmadan gitti, olan Beşiktaş'a oldu. Beşiktaş, takımın yıldızını kaybetti. Şimdi, '3 milyon Euro kazandım' demek kendini kandırmak olur. Sezonun en kritik zamanı Beşiktaş için. Önünde önemli maçlar var, ya yarışa tutunacak ya da havlu atacak. İşte böyle bir zamanda aklını çaldılar oyuncunun.







O da zaten gitmeye meyilli olduğu için yolları ayırdı. Şimdi Beşiktaş ya Türkiye'den ya da daha önce Süper Lig'de oynamış bir futbolcuyu getirmek için çaba gösteriyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en kısa sürede birine imza attırması lazım. Bir yanda stoper ve sol bek arayan Beşiktaş, bu sürpriz gelişmeyle rotasını hücum hattına çevirdi. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı.



HOŞ GELDİN TRANSFER DÖNEMİ!

Transfer dönemi başladı. Artık isimler havada uçuşacak. Mesela Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Haji Wright çekişmesi başladı bile. Antalyaspor ellerini ovuşturuyor.







Oyuncuya kim çok parayı verirse oraya gidecek, ya Fenerbahçe ya da Galatasaray. Büyük takımlarımızın yıllardır bir transfer stratejileri yok. Genelde Anadolu takımlarının parlattığı futbolculara bol sıfırlı rakamlar döküyorlar. Türkiye'den gidip dönmek isteyen isimlere umut bağlıyorlar. Hoş geldin transfer dönemi.



PFDK'NIN BİLDİĞİ VAR DEMEK Kİ...

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili olarak sarı-lacivertli takımı, 'mixed zone' alanında 5 yıldızlı logo kullanması sebebiyle 'Talimatlara aykırı hareketinden dolayı sportif ekipman talimatının 16. maddesi uyarınca" PFDK'ya sevk etmişti. Bu sevk özellikle Fenerbahçe tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Biliyorsunuz bu konuda Fenerbahçe'nin 7 Mart 2021'de TFF'ye yaptığı başvuru var, 2 yıldır bekleniyor... Şimdi durum böyle iken Fenerbahçe 5 yıldızı uzunca bir süredir kullanıyor. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı: "Gelecek sezonki formaları ısmarladık, formalar hazır. Bu yüzden 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız."







Bu tartışmalar alıp başını giderken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Talimatlarda ne yazıyorsa, biz onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır" demişti. Dün PFDK, Fenerbahçe'ye 5 yıldızdan dolayı bir ceza vermedi. Bunun açıklamasını şöyle yaptılar: "Fenerbahçe'nin, talimata aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA..." Bu kararla beraber 'mixed zone' dışındaki alanlarda da 5 yıldız kullanımının önü açılmış oldu. Herhalde PFDK'nın bir bildiği vardır.