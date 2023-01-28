Baş ağrısı!

Kulüpler Birliği, pozisyon başı ücret vermeyi düşündüğü hakem danışmanı Elleray’i göreve getirdi. Başkanların bir kısmı, “Anlaşma bittikten sonra mı haber veriyorsunuz? Bu nasıl iş” diyerek tepki gösterdi. Bir kısmı ise anlaşmayı destekledi

Hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Kulüpler Birliği Vakfı da bir hakem transferine imza atmış. Yabancı hakem olayında mutabakat sağlayamayan birlik, bu sefer çareyi başka bir yolda arayarak Nihat Özdemir federasyonunda görev yapan David Elleray'i kendilerine danışman yaptı. Buraya kadar şaşılacak bir durum yok. Konu zaten medyada çıktı.. Olayın dikkat çeken tarafı ise birlik başkanı Ali Koç'un, David Elleray ile anlaşıp maddi koşulları belirledikten sonra bunu diğer kulüp başkanlarıyla paylaşması. İşte bu andan sonra da tartışma başlıyor. Bir grup 'Çok faydalı olur' derken, diğer bir grup, 'Haberimiz olmadı, bu bir emrivaki' diye tepki gösterdi. Sessiz kalanlar da var tabii. Ama genel olarak rahatsızlık yaratan konu, bir mesajla başkanlara atılan şartlar, koşullar..









TFF'DE GÖREV YAPARKEN KULÜPLER İSTEMEMİŞTİ

Dünya üzerinde hakemlik mesleğinde ilk sıraya konacak duayen isimlerden biri David Elleray. Yalnız TFF'de danışmanlık yaparken kulüplerin büyük kısmı bu isme itiraz etmişti. Hatta Merkez Hakem Kurulu da TFF'nin aldığı bu karara kendi bünyesinde tepki göstermişti. 1954 doğumlu eski ünlü hakem, aynı zamanda Belçika MHK'sıyla da birlikte çalıştı. Rusya'da VAR danışmanlığı yaptı, Güney Afrika'da hakem geliştirme programından uzun süredir sorumlu, İngiltere'de Red Frog isimli danışmanlık şirketine sahip. Marka bir isim.







LONDRA'DAN TANIYOR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanışıklığı olan birisi. Koç'un, Londra'daki eğitimi sırasında hocalığını da yapmış. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Koç'un, uzun süredir tanıdığı Elleray'in görevi kabul etmesinde bu faktör de önemli bir yer tutuyor. Şimdi pazartesi yapılması beklenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında belli ki ilk madde bu olacak. Dedik ya isteyen var, istemeyen de...



FEDERASYONA DA ELLERAY BİLGİ VERMİŞ

Elleray'in pozisyon başına rakam alacağını duydum. Sterlin üzerinden. Rakamı kulüpler ödeyecek. Her takım kendi maçındaki tartışmalı pozisyonlar için Kulüpler Birliği'ne başvuracak, David Elleray ve ekibi de rapor yazıp, o kulübe yollayacak. Elleray bu görevi kabul ederken, TFF'yi de aramış, bilgi vermiş ayıp olmasın diye. Malum; sonuçta TFF'de görev yapmıştı. Elleray, Premier Lig'in başladığı 1992'den 2003'e kadar maç yönetmişti.