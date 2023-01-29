10 maddede MHK ve yeni yol haritası!

Başarısız bir dönem geçiren Merkez Hakem Kurulu’na, TFF çok destek verdi. Fakat artan tepkiler sonrası istifa çağrısına Sabri Çelik olumlu baktı. TFF yönetimi bugün toplanacak. Ateşten gömleği bakalım kim giyecek? Kulisler cıvı lcıvıl! Favori Lale Orta

Hakemlerin çok tartışıldığı bir sezonu yaşarken yine bir MHK istifasının kimseyi şaşırttığını düşünmüyorum. Sürpriz olan şey, ligde maçların oynandığı bir hafta sonu bu istifanın gelmesi. Sabri Çelik ve ekibi, uzun süredir büyük tepki görüyordu. Madde madde gidelim ve konuyu daha iyi analiz edelim:

1- VAR kayıtlarının açıklanması başkan Sabri Çelik'i rahatsız etmişti ve kendi camiasından çok ağır eleştiriler aldı. "Neden istifa etmiyorsun..." diye çağrılar yapıldı. Özellikle eski hakemler, Çelik'e çok baskı yapıyordu.

2- Bazı maçların hakemlerinin atama yapıldıktan sonra tekrar değişmesi dikkat ve tepki çekti. Son örneği; Amed-Şanlıurfaspor maçının hakeminin değişimi…

3- VAR ve orta hakemlerin ayrılması MHK'nin sıcak baktığı bir konu değildi.

4- Eğitim konusunda TFF'nin, "Hakem akademisi kuruyoruz. Eğitimi biz vereceğiz, MHK değil" söylemi de hakem camiasını ve yönetimini rahatsız etmişti.







5- Beşiktaş, Çelik ve yönetiminin sürekli istifasını istiyordu. Baskısı çoktu.

6- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, her kesimden önemli kişiler ile zaman zaman Riva'da bir araya geliyor. Geçen hafta da Lale Orta, Cüneyt Çakır ve Kuddusi Müftüoğlu ile buluşması ve MHK üzerine analiz yapması ya tesadüf ya da planlı bir değişimin sinyaliydi.

7- Cüneyt Çakır'ın 4 ay için bu göreve geleceğini sanmıyorum. Talimatlar değişse bile... Unutmayın ki hem Trabzonspor hem Beşiktaş, bu isme hep soğuk bakıyor ve tepkili.

8- Kulüpler Birliği, MHK'ye isim vermez. Bu şık değil. Zaten yeni MHK Başkanı yüzde 90 bugün açıklanacak. İsim bellidir..

9- Dört ay için yeni başkan göreve gelir.. Ateşten gömlek sonuçta! Kim gelirse gelsin kulüpleri memnun edemez.. Aynı tartışmalar aynı şekilde devam eder..

10- Lale Orta, yıllardır bu göreve talip. Çok da istekli ve tecrübeli. Göreve geldiğinden beri kadınların da futbolun içinde olması gerektiğini ifade eden Büyükekşi, 4 ay için Lale Hanım ile çalışabilir. Başkan olmasa bile yüzde yüz yönetimde olacak.







ELLERAY DERTLERE DERMAN OLUR MU?

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un danışman (hakem) olarak David Elleray'ı göreve getirmesinin başkanlar arasında rahatsızlık yarattığını dün yazmıştım. Habere dair çok mesaj aldım. Ali Koç'un Londra'da (eğitim alırken) hocalığını yapan, tanışıklığı olan ünlü ve kariyerli eski bir hakemin takımların maçlarındaki pozisyonları analiz edip kulüplere yollaması ilk bakışta sıcak geliyor. Fakat konunun enine boyuna tartışılmadan bir WhatsApp mesajı ile başkanlara bildirilmesi ise sorunlu bir durum.. Sorunu ben değil başkanlar yaşıyor tabii! İllaki yarın bu konu tartışılacak. Olur olmaz, eğer hayata geçerse bu konu mevcut tartışmaları ve krizleri daha da derinleştirir. Her takım TFF'nin kapısında soluğu alır. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç belli ki planladığı uygulama ile TFF'ye bir gözdağı da veriyor: 'İcraatlarınızı, pozisyonları, hakemleri takip ettiriyoruz. Hem de yabancı bir göze.'