Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta oldu ve yeni MHK dün işbaşı yaptı. Merkez Hakem Kurulu'na öncelikle başarılar dilerim. Ligin kalan bölümünde daha ateşli ve gergin günler bizi bekliyor. Artık sahada ve sosyal medyada olmak üzere 2 ayrı maç oynanıyor! Orta, bir akademisyen ve bir üniversitede ders veriyor. Bu görevine devam edip etmeyeceği belli değil. Görevi süresince affını istemesi daha mantıklı olur. Çünkü ders verdiği üniversitenin sahibi, büyük bir kulübün yöneticisi... Kendisinin de böyle bir karar alacağını düşünüyorum. Ligin bitişine kadar yapılacak adaletli hakem atamaları, kurulun en önemli icraatı olur.







'Türk kadınının neler yapabileceğini gösteren çok önemli bir mesaj'

Orta'nın ilk mesajını da sizinle paylaşmak isterim: "Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi daha eğitimli, donanımlı, fiziksel ve mental açıdan daha güçlü hale getirecek çalışmalar yapacağız. Türk hakemliğinin dünya arenasında daha iyi yerlerde temsil edilmesi için çabalayacağız. İsimler sembol, Türk hakemliğinin sürekli başarısı hedefimiz olacak. Bu görevin çok anlamlı ve önemli olduğunun bilincindeyim. Sadece futbol sahalarında değil sporun tüm alanlarında, toplumun tüm alanlarında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır."



Başkan bırakıyordu!

TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da buluştu. Bu toplantının temel konularını bir gün önce yazmıştım. Kısaca hatırlarsak kulüplerimiz özellikle PFDK cezalarından dert yanmış ve TFF'nin bu işe el atması gerektiğini vurgulamıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi göreve geldiği günden proje üstüne proje geliştiriyor. Bunlardan biri güneş enerjisi santrali (GES)… TFF, bu proje ile 50 MW büyüklüğünde bir yatırım yapmayı planlıyor. Arazi bakılıyor uzun zamandır. İşte pazartesi günü yapılan toplantıda Büyükekşi, başkanlara bu projenin detaylarını açıklarken birkaç kulüp başkanı ise konuyu ısrarla hakemlere getiriyor. Ortam geriliyor ve TFF Başkanı, "Tamam o konuyu da konuşacağız. Bırakın da önce şu projeyi bir anlatayım" dese de tartışmalar bitmez.. Bunun üzerine Büyükekşi'nin, "Ben bırakayım o zaman" sözleri bomba etkisi yaratır.. Fakat diğer başkanların araya girmesiyle buz kesen ortam ısıtılır ve Büyükekşi'ye destek verilir. TFF başkanı olmak da büyük bir dert.. Kimseyi mutlu etme şansınız yok.. Allah kolaylık versin..