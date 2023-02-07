Kış ayının en çetin günlerinde Türkiye, 6 Şubat tarihinin sabahına yüzyılın en büyük felaketiyle uyandı maalesef. Ülkemiz 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan iki depremle sarsılırken, 85 milyonun yüreğine ateş düştü. Devletimiz büyük bir seferberlik başlatıp her yere yetişmeye çalışıyor. Türkiye'de bütün spor faaliyetleri durdurulurken kulüplerimiz de yardım kampanyaları başlattı. Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günü… Bu derin yaraları ancak ortak güç ve el birliği ile sarabiliriz.









Yardımların sağlıklı bir şekilde ulaşması için Kulüpler Birliği'nin harekete geçmesi ve sorumluluk alıp bu işi organize etmesi lazım. Türk futbol ailesi çok büyük bir aile. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere bütün takımlarımız bir araya gelerek kriz masası kurmalı. Kulüplerimiz gerekirse Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket etmeli, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmalı. Başta 4 büyük kulübümüz olmak üzere Türkiye'deki spor kulüplerimiz Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarıdır. Acımız çok büyük, eleştiri yapacak, enerjimizi aşağı çekecek insanlara asla izin vermeyin. Türkiye çok büyük devlet, böylesi zor zamanları daha önce de yaşadı ve el birliği ile üstesinden geldi. Yüzyılın felaketinde herkes elini taşın altına sokarsa bu tarihi sınavı başarıyla verir, ateşten günleri hep birlikte atlatabiliriz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah acil şifalar versin…