2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğini almanın coşkusunu, Hırvatistan'ı evinde yenerek katlayan A Milli Takım, Letonya karşısına EURO 2024 biletini kesmek için çıkmıştı. Önce bir şeyin altını çizmek gerek. Adı EURO 2032 için verilen statlardan biri Konya… Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu dün gece canlı canlı yaşadım. Olağanüstü bir atmosfer vardı. Zemin mükemmeldi, hem de karşılaşma öncesi saatlerce yağan yoğun yağmura rağmen. Konyalılar hiç susmadılar. Gecenin parlayan yıldızı onlar. TFF, 2026'da sayıyı 5'e düşürecek. Konya'dan asla vazgeçmesin. Taraftarı, atmosferi, ulaşımı, kültür turizmiyle, mutfağıyla 2032'nin şehirlerinden biri olmayı hak ediyor. Gelelim maça… Stresli başladı. Bu da normaldi. Zaten Montella karşılaşma öncesi ısrarla sabır vurgusu yapmıştı. Şu oyuncu iyiydi, bu mükemmeldi diye satırlarım olmayacak. İki maçı da kazanan, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir oyuncu topluluğu gördük. Saha kenarında varlığını hiç unutturmayan bir hoca izledik. Futbolcular kadar Montella'yı da tribünden takip ettim. Enerjisi, oyuncularla olan diyaloğu, sevinç karelerindeki görüntüsüyle fevkaladeydi. Zaman zaman yüreğimizin ağzımıza geldiği anlar olmadı değil, itiraf edelim. Ama oyun disiplininden hiç kopmadık. Aradığımız, özlediğimiz de buydu. Disiplinle birlikte kalite de devreye girince dört muazzam gol izledik. Sayfadaki başlığımız gibi Avrupa Avrupa duy sesimizi… Geliyoruz Almanya. Bu yaza da damga vuracağız inşallah. Bize bu mutluluğu yaşatan, heyecanı tekrar hatırlatan Bizim Çocuklar'ın hepsini alınlarından öpüyoruz. Yolumuz açık olsun.