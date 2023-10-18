Montella'nın Milli Takım'ın başına gelişini ilk olarak bu sayfalarda okudunuz. Şimdi size İtalyan teknik adamla ilgili bazı detaylar vereceğim:

1-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalyan hocayı 1 ay önce değil 1 sene önce de gündemine almıştı fakat süreci beklemek adına hamle yapmadı.

2-Kuntz'a takım bir türlü saygı duymadı. Bu aslında doğru bir şey değildi. Ama futbolcuların böyle takıntıları oluyor. Fakat Montella için böyle olmadı. Hocanın kariyerine inandıkları için kararlarına da saygı duydular.







3-Türkiye'ye gelirken Montella, "Beyaz sayfa açmak için burayı seçtim" dedi. Bu sayfayı tam anlamıyla Adana'da açtı.. Aslında hikâyesi aynen İcardi gibiydi. İcardi de kariyerinde yeni bir düzen, heyecan istiyordu ve Galatasaray'da yeniden doğdu. Montella da Türkiye'de aynı şeyi yaşadı.

4-Samet'i kadroya alırken 1 dakika bile düşünmedi İtalyan teknik adam. Çünkü ona inanıyordu. Ve Samet gerçekten 180 dakikada harika bir iş çıkardı. Peki Fenerbahçe'de şans bulur mu? Sanmıyorum!

5-Kuntz, uzun uzun toplantılar yapardı takımla.. Bu toplantı şeklini sevmiyordu futbolcular. Oyuncu yönetmek zordur. Montella, 2'şer 2'şer oyuncularla görüşmeler yaptı. Kısa tuttu bunları.. Arada Türkçe kelimeler kullandı.

6-Takım sahada ısınırken maçtan 1 saat önce Montella da onlara eşlik etti. Bu normalde pek olmaz. Yani takımın hep yanında oldu..

SONUÇ: Mucize gerçekleştirmedi İtalyan hoca.. Sadece sevgi ve temas yaptı.







MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISINDA DİĞERLERİNİN PAYI YOK MU!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe" diye bir ifade kullandı. Avrupa kupalarında gelen iyi sonuçların, Milli Takım'ı EURO 2024'e götürdüğünü ima etti. Beşiktaş, Trabzonspor ya da diğer gurbetçi futbolcular bundan alınır mı bilmem. Uğurcan'ın pazar gecesi yaptığı kurtarışı geldi aklıma mesela... Maçın kırılma anıydı! Skor coştu sonra. Ardından Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı Samet geldi. Yunus Akgün niye Ada'ya gitti Okan hocam! Fenerbahçe ve Galatasaray bu başarıları yabancı futbolcularıyla gerçekleştirdi... Kerem, Ferdi, İsmail, Abdülkerim, Barış Alper (ki çoğu zaman oynamıyor) çok iyi bir Milli Takım dönemi yaşadılar.. Bu isimler daha önce de vardı ama Milli Takım'da ruh yoktu. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe, Milli Takım için bir lokomotifse Ay-Yıldızlı ekibin kötü günlerinin sorumlusu bu iki takım olur!