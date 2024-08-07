Dünya şampiyonu takımımızın olimpiyatlardaki performansı çok eleştirildi. Unutmayalım ki olimpiyatın havası, suyu, taktiği, motivasyonu, her şeyi çok başka. Bütün sporcuların hayatlarında olmak istedikleri yer. Bunun getirmiş olduğu sıkıntılarla turnuvaya başladık. Bir de futboldaki gibi Milli Takım üzerinden çıkarılan spekülasyonlar, Ay-Yıldızlı oyuncuları etkilemişti. Buna rağmen, çeyrek finale çıkmak başarıydı. Paris'teki otoritelere göre Çin favori olsa da bizim ortaya koyacağımız performans önemliydi. Nitekim nefes kesen dört set izledik. Çin'in sinirlerimizi bozan savunması ve bloklarına yanıt vermekte zorlandık. Ama Vargas faktörü sahneye çıktı. Açık konuşalım, takım arkadaşları da ona uyum sağladı ve destek oldu. Aldığı bütün pasları, tokat gibi rakibin yüzüne çarptı. Omzundan sakatlanan Gizem Örge acılar içinde yerde kıvransa da arkadaşlarının, "Zorlama kendini" sözlerine rağmen devam etti. Bütün bunlar bu maçın özel geçeceğinin bir göstergesiydi. Yani kazanmaya inanmıştık. İstiyorduk ve bu tarihi başarıyı elde ettik. Ülkemize A Milli Kadın Voleybol Takımımız şu ana kadar çok büyük sevinçler yaşattı. Olimpiyatta da yarı finale kalmak tarihin sayfalarına yazılacak bir başarı. Final neden olmasın? 85 milyonun duası sizinle.