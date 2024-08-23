Lugano son iki sezonda Beşiktaş'a 2, Fenerbahçe'ye bir kez rakip oldu. Geçen sene Beşiktaş'a 3 gol atan İsviçre takımı bu sezon da Fenerbahçe'ye 3 gol kaydetmişti. Dün de sahasında siyah-beyazlı takıma 3 gol atmayı başardılar.. "Neden Lugano'nun attığı gollerle başladınız?" derseniz bizim takımlarımızın transferde sürekli yıldız golcüler, klas orta sahalar ararken defansı ne kadar boşladığımızın göstergesidir bu... Önceki gece Galatasaray, Young Boys'tan 3 gol yedi. Eski kurala göre deplasmanda 3 gollü bir beraberlik size evinizde 0-0, 1-1 -2-2 ile turu getiriyordu. Şimdi her maç bir final.. İstanbul'da da öyle olacak... Gelelim Beşiktaş'ın savunmasının sınıfta kaldığı maçta hücumcuların performansına. Rafa Silva döktürmeye devam ediyor. Ligde olduğu gibi adamı durdurmak için sürekli dövdüler. İkinci golde Gedson'a attığı makas pas muhteşemdi. Immobile sürekli oyunun içindeydi, yeri geldi savunmaya yardım etti. Hücuma yakın bölgede oynayan Gedson da attığı gollerle tabelaya etki etmeye başladı. Semih'i yedek bırakan Hollandalı teknik adam orta sahayı Ndour ile ikileyip deplasmanda nasıl oynayacağının da işaretini verdi. Beşiktaş bu hücum hattıyla bol gol atar ancak iki beki ve sol stoperinin performansı sürekli rakiplerini maçın içinde tutar. Zaten hocası ve yönetimi de bu bölgelere adam arıyor. Biraz acele etmeleri gerekiyor. Sonuçta Beşiktaş tur biletini alıp geleceği bir maçı hatalarıyla beraberliğe getirdi. Rövanş maçında aynı şeyleri tekrarlamazsa turu geçer.