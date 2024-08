Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere seslenerek devam eden yabancı hakem tartışmalarına şu sözlerle tepki göstermişti 29 Temmuz'da: "600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güvenemeyip, yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Bu durum sadece size olan hakaret değil, bütün Türk milletine olan hakaretti. Yapanları kınıyorum. Tek istediğimiz bir şey var, adil ve adaletli olmak. Biz, sizlerin arkasında dağ gibi duracağız." Sayın başkan bu konuşmayı yaptığında lig başlamamıştı.. Şimdi iki hafta geride kaldı, yine en çok VAR'daki hatalar gündemde.. Geçen sezonun son haftalarında yabancı VAR hakemleri, Kulüpler Birliği'nin de isteğiyle hayata geçmişti. Kadere bakın ki yine VAR'a yabancı hakem gelsin diye tartışmalar başladı. Hem de daha 2. hafta. Şimdi ne olacak, TFF yönetimi geri adım atacak mı? Yoksa sezona Türk VAR hakemleri ile mi devam edecek?









Yabancı VAR'ların, tekrar Türkiye Süper Ligi'nde görev yapacağını sanmıyorum. Ama TFF bu kararı acilen almalı. Pozisyon, futbol bilgisi ve anlatım sorunları, orta hakemi etkileyen yorumlar varken, takımlar bu kadar büyük yatırım yapmışken bu kararı TFF hiç zaman kaybetmeden hayata geçirmelidir. Evet başkan çok önemli sözler söyledi ki kanımca önce gelip yapıya bakıp sonra açıklama yapmalıydı. Türkiye'de yabancı hakem istemem ama ligin sıkıntılı olan markasının da daha aşağı çekilmemesi lazım. Bu TFF'ye de zarar verir. Daha ikinci haftada yaşanan saha içi ve saha dışı tartışmaları ligin yol haritasını gösteriyor maalesef. Sahayı bir yere bırakıp herkes farklı bir algı operasyonunun peşinde. Yeşil sahayı, futbol ve oyunu kimse düşünmüyor. Bu nedenle acilen bazı noktalara neşter vurulması lazım. İlk olarak VAR yabancı hakemlere teslim edilmelidir. Hakemlere sahip çıkın ama sıkıntılı olan taraf varsa da müdahale etmek şart.





DOĞRU TRANSFER SEVİYE ATLATTI

Beşiktaş geçen sene kan ağladı. Tam bir kâbus gibi sezon yaşarken hocaların biri gitti biri geldi. Transferler, ön plana çıkmadı. Karışık bir sezonun ardından bu yıl, tekrar ayağa kalkmak için bir fırsat lazımdı. TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı farklı yenerek ilk adımı attılar. Bu bir güç gösterisiydi, 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' mesajıydı.







Bunun yanı sıra takıma kaliteli 3 isim aldılar. İmmobile, Rafa Silva, Paulista… İmmobile-Rafa Silva ikilisi 3 resmi maçta 6 gol-1 asiste imza attılar. Defansı Paulista toparladı. Maliyetleri çok ama takıma getirdikleri heyecan ve kalite tartışılmaz. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı futbol tartışılırken, Beşiktaş herkesin beğendiği bir takım haline geldi. Tabi ki daha yolun başı. Kimse kimseyi şampiyon ilan edemez.





İZMİR VE DİYARBAKIR!

Yeşil sahalar, futbolcuların en korunaklı yeriyken artık güvensiz bir yer mi oldu! Her an biri sahaya inip size saldırabilir. Hem de bunlar bir fanatik taraftar da olabilir, bir başkan ya da yönetici de olabilir.









Maalesef Süper Lig'de artık kulüp başkanları ve yöneticileri, bir şey olursa soluğu sahada alıyor. Oyuncular özellikle de yabancı futbolcular, "Ne oluyor" diye şaşkınlıkla bunu izliyor. İzmir'de yaşananlar, son kötü örnek olsun inşallah.









Ama güzel bir tablo ise Diyarbakır'da vardı. Amed-İstanbulspor maçındaki görüntüler. TFF ve iki kulüp başkanı birlikte tribünleri selamladı. TFF başkanı taraftarlarla maçı izledi. Türkiye'de her maçta bu görüntüleri istiyoruz.