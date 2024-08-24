Sonda yazacağımı başta ifade edeyim... F.Bahçe için büyük kayıp. Sarı-lacivertli takımın kasasına önemli bir para girecek. Ancak 10 yıllık şampiyonluk hasretinin ardından takımın başına dünyaca ünlü Mourinho'yu getiren Ali Koç, elindeki kadronun en istikrarlı ve en önemli yıldızını kaybedecek. Türk futbolunda bir oyuncuya 20 üstü teklif geldiğinde, kulüplerin buna 'hayır' demesi mümkün değil. Bakın G.Saray'da Boey çok önemli bir oyuncuydu ama Dursun Özbek 30 milyon Euro'yu kasaya koydu ve yeri hâlâ dolmayan futbolcuyu satmak zorunda kaldı. Elbette burada Ferdi'nin de gitme isteğinin altını çizmek lazım. Geçen sezon da bu düşüncesi vardı. Gurbette yetişmiş bir yıldız olarak Fenerbahçe formasını başarıyla terletti. Ama bir aidiyet duygusu ve 'takımı şampiyon yapayım da öyle gideyim' fikri, onun profesyonel hayatında yok. Buna hiçbirimiz de kızamayız. Yolu açık olsun… Şimdi Fenerbahçe çok da ön plana çıkarmadığı Levent Mercan'ı kadroda tutar, Mourinho'nun istedği sol stoperi de alır, Oosterwolde'yi de 1. sol bek yapar. Bir de bu gidişe taraftar ne der, bunu da beraber yaşayıp göreceğiz.