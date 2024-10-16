Şimdi herkes hem Milli Takım'ı hem de teknik direktörü Vincenzo Montella'yı göklere çıkarıyor.. Bir bakıyorsunuz; "Böyle kötü hoca olur mu? Hemen kovun", bir bakıyorsunuz dünyanın en iyi teknik adamı muamelesini görüyor.. Yani siyah beyaz! Almanya'da EURO 2024 hazırlıklarını yaparken bir video Türkiye'de olay olmuştu.. Hadi hatırlayalım o anı! Filmi geriye saralım.. Milli Takım, Çekya hazırlıklarına başlar.. İdman sahasında ısınma çalışmaları sonrası taktik çalışmalarına geçildiği sırada, Arda Güler eline yelek alır.. Bu sırada Vincenzo Montella o bölgeye gelir.. Arda Güler'in elinden yeleği alan Montella, Yusuf Yazıcı'ya yeleği uzatır..







KAVGA YOK, SAYGI VAR!

İşte bu görüntülerin üzerine ses montajı yapan akıllar, Türkiye'yi milli maçları öncesi kaosa sürükler.. Oysa İtalyan teknik adamın Arda ile hiçbir sorunu yoktur ve genç yıldızı dinlendirmek için bunu yapar.. Sosyal medya ve bazı medya gruplarında fırtınalar koparken, dönemin TFF yönetimi de yerden yere vurulur.. Bu bir operasyondu.. Montella için kâbus dolu günlerdi o günler.. Neyse ki sonra bir kriz olmadığı ortaya çıkınca, Arda da Montella da rahat bir nefes alır.. Bugün İtalyan teknik adam, Ay-Yıldızlı ekip ile büyük başarılara imza atıp ilkleri yaşatıyor.. Arda Güler ise sahada klasını konuşturup Real Madrid taraftarını çıldırtıyor.. Çünkü Ancelotti onu oynatmıyor. Genç bir takımımız var.. Başarılı, aslanlar gibi de mücadele ediyor.. Sahada kavga etmiyor, iç çekişmeleri yok. "Prim prim" diye yaygara yapmıyor.. Teknik adamı saygı görüyor.. Boş konuşmuyor.. Seviyeli eleştirilere yanıt veriyor.. Sonuç olarak takım başarılı, takımın patronu olan Montella da başarılı..



PASAPORTA BAKMAYIN!

Şimdi diyeceğim şu: Bu hocanın da bu çocukların da moralini bozmayın, sosyal medyanıza kurban etmeyin.. TV'lerde "Sen hoca değilsin" diye yaygara yapmayın.. Daha fazla izlenmek için Youtube'da tiyatro sergilemeyin.. Bizim takımımız, bizim gençlerimiz.. Hatta bir grup diyor ki; "Milli takıma da yerli teknik adam gelsin." TFF Başkanı diyor ya, kendi evlatlarımız ile yola devam edeceğiz, yabancı olmayacak! (Hakemler) Yerli ya da yabancı, önemli olan o kişin başarısıdır.. Yani eğer yerli hakem bu işi yapamıyorsa tabii ki yabancı hakem de gelebilir.. Pasaporta göre değil icraata göre hareket etmek lazım..



DÜNYA TAKIMLARI BİZLE!

SONUÇ: Bir santrfor dışında her şey var bu Ay-yıldızlı ekipte.. Hepsi dünya yıldızı.. Juventus, Roma, İnter, Benfica, Real Madrid, Brighton gibi takımlarda oynuyor. Yıldız gibi parlıyor, ülkelerini başarıyla temsil ediyorlar..



BIRAKIN KAYIKÇI KAVGASINI!

Gelelim G.Saray ile F.Bahçe arasındaki son 2 yıl ve ilk 8 hafta hakem hatalarına bakalım tartışması, hodri meydanı, ne derseniz deyin tam bir kayıkçı kavgası… Daha bir hafta önce 4 kulüp başkanı Riva'da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile kahvaltı etmiş, sonrasında da kamuoyuna güzel mesajlar iletilmişti. O gün bir yazı yazmıştım; "Samimiyseniz destekliyoruz." demiştim. Değilmişsiniz! Bu iki kulüp arasındaki çekişme yine futbol iklimini gerecek boyutta. Mesela küme düşen takımlar da dese ki bizim de son 8 yılımıza bakılsın. Ne olacak? Ortaya attıkları teklifin akılla mantıkla alakası yok.