Avrupa'da geçen hafta dökülen takımlarımız kısır çekişmeler nedeniyle bu başarısızlığı yaşadılar.. Oysa ülke olarak Avrupa'da oynayacağımız maçlara gereksiz polemiklerle girmesek herhalde daha güzel sonuçlar alınırdı. Ülke puanında elimizdeki avantajı kaybetmeye başladık.. Şimdi Riva'da yapılan toplantı elbette önemli.. Bir kere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tek başkanları arayarak bu toplantıyı ayarlamış.. Fotoğraf harika.. Çaylar, kahveler eminim ki güzel sohbetler de olmuştur.. Ara ara tartışmalar olsa da.. TFF Başkanı diyor ki, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğu… Sahada rakip olacağız ancak maçlar bittikten sonra ortağız." Harika bir söylem.. Güzel güzel kamuoyu önünde ihtilal çağrıları yapılıyor.. Futbolsever buna inanıyor mu! Burası büyük soru işareti.. Özellikle son 15 gündür birbirlerini suçlayan, her türlü hakareti yapan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüp başkanları birbirlerine neler dediler neler! Yazdılar çizdiler.. Sonra ne oldu, sosyal medyada millet birbirine girdi.. Şimdi biz toplandık, sorun yok deyip beraber aile fotoğrafı vermek ne kadar samimi… 24 saat geçmeden yine aynı şeyleri yaşayıp birbirlerini suçladıklarını görürsek ne olacak! Garantisi var mı? Bin defa buluşun hiçbir şey değişmez.. Bu toplantıları destekliyoruz.. Ama!.. Dışarıda farklı bir tablo çizmeyin.. Gencecik insanları sosyal medyada birbirlerine düşman etmeyin lütfen..