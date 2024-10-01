G.Saray'ın puan kaybettiği, F.Bahçe'nin kazandığı haftada Beşiktaş için 3 puandan başka bir seçenek yoktu. İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz… Formasındaki renkler gibi maçın özeti de buydu. Kayseri, Beşiktaş'a ilk 45 dakika boyunca iyi baskı uyguladı, fazla da top göstermedi. İkinci devre Beşiktaş kaliteli ayaklarının devreye girmesi, Kayseri'nin de yaptığı hatalar ile 3 golle kazandı. Masuaku cezalı, Svensson ve Onur da hasta olunca Van Bronckhorst sistemde ciddi bir değişikliğe gitti ve 3-4-2-1 oynattı takımı. Genel olarak bakarsak Beşiktaş'ın son 3 maçına, Eyüpspor 4-2-3-1, Ajax 4-3-3, Kayseri de biraz önce ifade ettiğim gibi oldu. Hollandalı hoca, kadro dışı bıraktığı Muçi'yi sol kenarda tercih etti. Arnavut futbolcu yine yoktu… Beşiktaş hep sağdan şansını denedi. Muçi'den vazgeçemeyen Van Bronckhorst, Semih'i ise geldiği günden beri gözden çıkardı. Neden? 5 maçtır yedek soyunduruyor… Ve bunu ısrarla yapıyor. Açıkçası Semih'in performansını aşağı çeken hoca olduğunu söyleyebiliriz. Yine Ajax maçında millete saç baş yolduran, herkesi çıldırtan, "Bu adamı bir an önce gönderin" dedirten Onana'yı da ikinci yarıda oyuna aldı. Ya Türkiye'deki Beşiktaş gündemini takip etmiyor ya da inadına yapıyor Van Bronckhorst! Önce Hollanda'ya gitmek, sonra oradaki farklı sonuç ile hezimet, arkasından Kayseri deplasmanı… Bakıldığı zaman bu zorlu şartlarda kazanmak önemliydi. Gelelim asıl konumuza. Sezon başından beri hakem skandalları bitmek bilmiyor. Özellikle de VAR odasındaki hatalar… Her maçta bir şey var tartışılacak. Atilla Karaoğlan, çok kötü bir maç çıkardı. Ona yardımcı olması gereken VAR da yine hayal kırıklığı yaratan unsurlardan biriydi. İmmobile'nin düşürülüşünü herhalde kare kare bütün Türkiye'nin izlediği gibi VAR'daki Emre Kargın da takip etmiştir ama ne Karaoğlan ne de VAR'daki Kargın gördü.Ö zetle yine hakemlerin, futbolseverleri çıldırttığı bir maç izledik. Gelin yol yakınken yabancı hakem işini tekrar gündeme alın. Özellikle VAR odasında. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Belli ki MHK elindeki kadroyla bu işi çözemiyor. Bir diğer yapılması gereken de TFF'nin gol çizgisi teknolojisi acilen Türkiye'ye getirmesi (Kale arkaları öncelikli olarak, sahanın farklı yerlerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü 14 kamera ile çalışan sistem, topun kale çizgisini geçip geçmediğini, yani gol olup olmadığını milimetrik olarak hesaplıyor). Haftalar ilerleyecek. Düşenler, zirve yarışı, Avrupa potası… Bir topun çizgiyi geçip geçmemesinin tartışması takımların kaderini belirler. TFF acilen bu sorunları çözmek zorundadır.