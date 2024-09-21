Bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TFF heyetini kabul ederken çok önemli açıklamalar yaptı. Üzerinde futbolun her paydaşının durması ve düşünmesi gereken sözlerdi bunlar: "Yaş, cinsiyet, sosyal statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu, insanımızı buluşturan geniş bir ortak payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz. Bu yüzden TFF'nin, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Esasen bu beklenti, milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği, kısır çatışmaları değil kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Özetle olumlu iklimin tesis edilmesini arzu ediyor." Özellikle de bugünkü Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi daha önemli oldu bu satırlar. F.Bahçe ve G.Saray, 401. kez karşı karşıya gelecekler. Kaos, kavga, gerilim ne derseniz deyin bunlardan uzak bir derbi hayal ediyor insan.. Ama benim başka hayallerim de var.. Bir kaçını yazayım:





Eski bir fotoğraf karesi. Ezeli rekabetin, ebedi dostluğun hafızalara kazınan bir simgesi... Efendiliğin, dürüstlüğün ve centilmenliğin iki temsilcisi... Metin Oktay ile Lefter Küçükandonyadis'in geçmişten geleceğe, futbola dair söylemek istediği çok şey var...



1- Ali Koç, Dursun Özbek ve yönetimini karşılamalı, taraflar maç öncesi aynı masada yemek yiyip sohbet etmeli..

2- TFF Başkanı İbahim Hacıosmanoğlu maça gitmeli.. Protokolde bir yanında Koç diğer yanında Özbek oturmalı.. Bu fotoğraf çok kıymetli...

3- Dünya starı, VIP hoca Jose Mourinho, Türkiye'de ligde destan yazan Okan Buruk'a maç öncesi bir çiçek verip, kucaklamalı..

4- İki takım futbolcuları sarmaş dolaş olmalı.. Maç sonu da birbirlerine formaları vererek kol kola sahadan ayrılmalı..

Neden olmasın, çok zor şeyler yazmadım.. Megaloman değilim. Daha ligin başındayız.. İki takım da dünya para harcadılar.. Bu kadar pahalı kadrolardan insan kaliteli oyun bekliyor. Bu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın görevi.. Özetle insanları germeyin artık.. Bakın Cumhurbaşkanımız net bir mesaj vermiş..

Gelelim maça.. Lig yeni başladı.. F.Bahçe Kadıköy'de kaybederse Mourinho'nun karizması sarsılabilir.. Fakat F.Bahçe taraftarı Portekizli hocanın fark yaratmasını bekler, bekleyecek. Galatasaray zaten sıkıntılı, çok sorunu var. Yenilirse başı ağrır.. Yani iki takım da kaybetmeyi asla istemez bu gece.. Fiyakaları bozulsun istemez.. Sonucu şampiyonu belirlemez bu derbinin ama iki takımın da geleceğine yön verir.. Ama iyi futbolu, kaliteli mücadeleyi Avrupa konuşur.. Siz de kendinize yakışanı yapın..





YAPAY ZEKA NE DEDİ?

Merak ettim, derbiyi yapay zekaya sordum. İşte aldığım yanıt: Bir tahminde bulunmam mümkün değil. Sonuca etki eden birçok faktör oluyor bu iki takımın maçında. Önereceğim şey: Maçın keyfini çıkar.