Beşiktaş 2 puan kaybetti, Trabzonspor 1 puan aldı.. Herhalde maçı böyle özetlemek lazım.. Şenol Güneş'in gelişiyle yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım tribünlerin de desteğiyle Beşiktaş'ı adeta ısırarak maça başladı.. Ta ki Visca atılana kadar.. İşte sonrası neredeyse uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor mücadele etti, savaştı ve Uğurcan ile de 1 puanı aldı.. Altın gibi bir puandı bu.. Maç sonu yaşanan coşku da bunun bir göstergesiydi.. 10 kişi kalan rakibi karşısında ise 2 puanı kaybeden Beşiktaş oldu.. Bu fırsatı kaçırmamalıydı.. Bu maçın adamı tabi ki Uğurcan.. Kadere bakın ki geçen sezonun sonu ile birlikte takımdan ayrılmayı düşünen milli kaleci, Trabzonspor'un bu sezonki starı, en büyük transferi oldu.. Trabzonspor 13 transfer yaptı ama Uğurcan gibi bir yıldız alamamış.. Maçı, maçları kurtaracak bir adam.. Yoksa bu takım Avrupa'dan da elenmezdi.. Arkasına büyük bir rüzgâr alan Beşiktaş için bir mola oldu bu maç.. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst daha doğru hamleler yapsa skoru da bulabilirdi.. Oyuncu değişiklikleri işe yaramadı.. Yaramadığı gibi de geriye gitti takım.. Muçi ve Onur'un girişi Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi.. Mesela Hollandalı hoca neden Can Keleş'i hiç düşünmüyor.. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Bu zor bir soru ama.. Sahada daha çok koşan, savaşan ve mücadele eden bir ekip olarak Trabzonspor 3 puanı alabilirdi..