Yine bol sıfırlı bir transfer dönemi geçiriyoruz. Paralar havada uçuşuyor. Şimdi bunları tek tek yazsak buraya sığmaz. Bütçe sınırlarını alt üst eden kulüplerimiz, büyük futbolculara büyük paralar verip yine tarihi sözleşmelerin altına imza attılar. Fenerbahçe, Mourinho'ya sadece ekibiyle birlikte 10 milyon Euro'dan fazla bir ödeme yapacak. Galatasaray, Osimhen'e bonuslarla 10 milyon Euro verecek. Beşiktaş'ın kasasından Rafa Silva, Paulista ve İmmoboli için 20 milyon Euro'ya yakın para çıkacak. Trabzonspor transfere 12-13 milyon Euro verdi. Kulüplerimizin parası var ki harcıyorlar ya da borçlanmaya devam... Şimdi biraz geriye gidelim; 30 Haziran 2020'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerin ekonomik yapısı için şöyle demiş: "Sadece '3 büyükler'in borcu bile son yıllarda 10 milyar liraya ulaştı. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Şunu kabul etmemiz lazım, artık deniz bitti. Bu hem Fenerbahçe hem de diğer kulüplerimiz için geçerli" Aradan yıllar geçmiş bu sefer Kulüpler Birliği Başkanı da olan Koç takımlar adına şunları söylemiş (Tarih 29 Mart 2023) "Çok büyük finansal sıkıntılarımız var. 1-2 kulüp dışında kimse gemiyi yüzdüremiyor. Sıkıntı büyük. Bu sorunla yüzleşmeliyiz. Deniz bitti. Çok çok kötü bir durumdayız. Tünelin sonunda mum ışığı bile görünmüyor." Kanımca özellikle İstanbul'un 3 büyük takımının başkanı bu ekonomik sorunları çok gündeme getirmez. Vergilerini de öderler. Oran yüksek diye sürekli dert yanmazlar.



G.SARAY'IN LİSTESİ KAFAMI KARIŞTIRDI

Galatasaray'ın transfer politikasına anlam veremedim… Aslan, dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Victor Osimhem'i kadrosuna kattı. İcardi ve Batshuayi'yi de ekleyince Avrupa'nın en büyük takımlarının bile kıskanacağı bir hücum hattına sahip oldu… Peki diğer mevkiler? Zaha, Tete ve Kerem gitti. Ziyech gidebilir. Jelert ve Jakobs'un alternatifleri yok. Stoperler sınırlı. Orta saha az. Oliveira (Yaklaşık 5.5 milyon Euro) güle oynaya Komşu'ya uçtu. Okan Buruk, Avrupa'da bu ekip ile başarılı olacak mı? Çift forvetle oynayabilecek mi? Transfer bitene kadar gelen yeni oyuncuların adı Avrupa listesinde olmayacak. Bu nasıl planlama!



TRABZONSPOR İSTEMEMİŞ!

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. Beşiktaş golcü futbolcudan kurtulmak istiyor. Şimdi Hatayspor ile anlaştığı söylense de resmi bir açıklama yok. Hatta Trabzonspor'a da önerilmiş ama bordo-mavili takım sorunlu ve sakat olduğu için kabul etmemiş. Beşiktaş göndereceği takımlara ücretinin büyük kısmını ödemeyi de taahhüt etmiş. Oyuncu Hatay ile anlaşmış sonuçta.. 3.1 milyon Euro olan parasını alacak. Hatay bunun ödese ödese 500 bin Euro'sunu verecek. Kalan 2.6 milyon Euro Beşiktaş'ın kasasından çıkacak. Kim kârlı kim zararlı acaba!