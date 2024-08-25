Türk futbolu bir dönüm noktasında. Avrupa'da gruplara kalmak hayati bir önem taşıyor. Bunu hesaba katan ve tehlikenin farkına varan Futbol Federasyonu, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in lig maçlarını erteledi. Beşiktaş ise haftayı zaten 'bay' geçiyor. İlk maçlara dönersek istediğimiz sonuçları alamadık. İsviçreliler karşısında çok zorlandık. Ülke puan sıralamasında Çekya 36.850 ile 9. sırada. Türkiye ise 35.600 puanla 10. sırada yer alıyor.. Şimdi önümüzde çok kritik bir hafta bizi bekliyor.. Galatasaray kazanıp Devler Ligi'nin kapısını yüzde 99 değil 100 açmalı. Ama Galatasaray'da konular da dertler de bitmiyor. Şimdi de bir Kerem Aktürkoğlu krizi çıktı. Bir kulüp düşünün sürekli dış değil iç sorunlarıyla uğraşıyor. Alındıysa alındı kaptanlıktan.. Böyle olunca kendisinin neredeyse 5'te biri bütçeye sahip Young Boys'tan adeta dayak yiyor. Trabzonspor da kendi içinde huzur arayan aynı durumdaki bir başka takım.. Bordo-mavili takım Avrupa Ligi'ne havlu attı.. Şimdi ilk maç St Gallen ile 0-0 bitti. Trabzon'un da rakibini paramparça etmesi lazım. Beşiktaş fırsatı elinden kaçırdı. İstanbul'da sonuca gidecek elbette. Başakşehir ilk beraberliğini yaşadı. Özetle 4 takım da kazanıp ülkemizi temsil etmeye devam etmeli. Devletimiz de altyapı ve tesisler bakımından amatörden futbola bütün kulüplerimize her türlü desteği veriyor. Dev bütçelere sahip olan kulüplerimiz aklını başına almalı. Avrupa sahnesinin dışında kalmak Türk futboluna yakışmaz…