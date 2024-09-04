Trabzonspor daha ligin başında bir teknik adam değişimine gitti. Avrupa dışında kaybedilmiş bir şey yok. Yalnız bir noktanın altını ısrarla çizmek istiyorum. Bordo-mavili kulübün başarılı olması için A'dan Z'ye bütün camianın oyunculara ve teknik kadroya destek vermesi şart. Yönetim, yaptığı transferlerle önemli bir takviye gerçekleştirdi ve dün de takımın başına Türkiye'nin en iyi hocalarından biri, Şenol Güneş geldi. Kimse bir anda mucizeler beklemesin. Bütün değişimler başlarda sancılıdır. Sabırlı olmak şart. Trabzonspor'un rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı paralara bordo-mavili kulübün ulaşması imkânsız. Bakın G.Saray, 100 milyon Euro değerinde bir golcüyü, Osimhen'i kadrosuna kattı. Yine F.Bahçe ve Beşiktaş, dünya starlarını getirdi. Durum böyleyken bir mukayese yapmak adaletsizlik olur. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarının sabırlı olup, Güneş'e ve öğrencilerine her maçta itici güç olmaları gerekiyor. Aksi tartışmalar, eleştiriler, gerginlikler yeni teknik adam değişikliklerini de beraberinde getirir. Kaybeden de Trabzonspor olur.