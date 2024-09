A Milli Takım, Galler ve İzlanda karşısında siyahla beyaz kadar farklı iki maç oynadı... Teknik Direktör Montella, 0-0 biten ilk maç sonrası yerden yere vurulup, hakaretlere maruz kaldı. Eleştiri artık farklı bir şey olmuş. Hakaret etmek eleştiri olamaz! Galler karşısında alınan sonuçla canımız sıkıldı, kaygı duyduk. Ama bu milli takım bizim. Başarılı olmasını herkes istiyor. İzlanda karşısındaysa 'İşte bu' dediğimiz bir oyun oynandı. İki gün önce sövenler bu kez övgüler düzdü. Dedim ya siyahla beyaz gibi, ortası yok... TFF yönetimi, sonuna kadar teknik adamın yanında olmalıdır. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Montella ile Dünya Kupası'na ABD'ye gideceğiz" söylemi yerinde ve tam da zamanındadır.



MOURİNHO, BEŞİKTAŞ'I HESABA KATMIYOR MU!

Jose Mourinho gibi büyük bir teknik adamın ülkemize gelmesi şüphesiz ki başta F.Bahçe camiası olmak üzere herkesi mutlu etti. F.Bahçe maç fazlasıyla da olsa lider. Büyük oyuncular aldı. 60 milyon Euro para harcadı.. Yani her şey tıkır tıkır işliyor. Fakat Mourinho'nun her konuşmasında G.Saray var. G.Saray'ı yıpratmak için farklı gündemler oluşturmaya çalışıyor. Sahayı, futbolu, Türkiye'yi konuşuyor ama illa ki araya G.Saray'ı özellikle de Okan Buruk'u katıyor. Neler demiş şu ana kadar bir hatırlayalım: 1- Galatasaray'ın ilk maçındaki hakemi de gördüm. Siyah ile beyaz gibiydi. 2- Okan Buruk, 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor. Ama bana hemen gösteriyorlar. 3- G.Saray'a farklı bir bakış var (torpilli demek istiyor) 4- Osimhen kendini yere çok atardı (G.Saray'ın bomba transferi). Psikolojik baskı kuruyor Portekizli teknik adam. Aslında işin özeti bu. Peki bu işe yarar mı? Yaramaz… Sadece gündem değişir. Fenerbahçe teknik direktörünün, G.Saray'ı hedef yapması şampiyonluk yolunda artı bir şey kazandırmaz. Ki Beşiktaş unutulmuş mu? Beşiktaş mesala Mourinho'nun gündeminde yok! Fenerbahçe'nin tek rakibi G.Saray mı? Şu görüntüye ve kalan haftalara bakılırsa ligin favorisi de Beşiktaş..



ZAHA GELMESEYDİ KEREM GİTMEZDİ

Gelelim G.Saray'a… Elindeki en iyi futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu sattı. Milli takımdaki performansıyla da her Galatasaraylı, "Kerem'i keşke satmasaydık" demeye başladı… Fakat bilinmesi gereken bir şey var. Kerem, Galatasaray'dan ayrıldı, G.Saray Kerem'den değil. Eğer o Zaha transferi geçen sezon olmasaydı bugün Kerem de gitmezdi, birçok şey de yaşanmazdı. Zaha'nın transferi Galatasaray'a maddi ve manevi büyük zarar verdi. Bunu böyle analiz etmek lazım.