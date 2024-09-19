Türk futbolunda Anadolu kulüpleri ile Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki makas açıldı. Eskiden Anadolu takımları büyük rakiplerine karşı aslanlar gibi mücadele eder, sahada savaşırdı. Gündem olup, manşetleri süslerlerdi. Bugün gelinen noktada ekonomik olarak arada o kadar büyük bir uçurum var ki, geçmişte sergiledikleri performansı ortaya koyamıyorlar. Tabi bunun en önemli nedeni biraz önce de ifade ettiğim gibi ekonomik. Bugün G.Saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin değeri 655 milyon Euro... Yani 25 milyar TL! Bir yanda dünya yıldızlarına (İcardi, Dzeko, Osimhen, En-Nesyri, Rafa Silva, Immobile gibi ) senelik 10 milyon Euro para veren büyük takımlar, diğer tarafta transfer tahtaları bile açılmayan kulüpler... Bugün Süper Lig'de transfer yasağı olan 4-5 takım var. Lig başladı; Galatasaray çok farklı sonuçlar alıyor, Fenerbahçe güle oynaya kazanıyor, Beşiktaş yine aynı şekilde... Fenerbahçe; Adana Demir, Rize, Alanya ve Kasımpaşa'yı yenmiş. Galatasaray; Hatay, Konya, Adana Demir, Ç.Rize ve G.Antep'e fark yapmış. Beşiktaş; Samsun, Antalya ve Sivas'ı geçmiş. Goller havada uçuşmuş. Her maç sonrası yenilen hocalar rakiplerinin ne kadar güçlü olduklarını anlatıyor.



AVRUPA'YA GİDİLİNCE HİÇBİR BAŞARI YOK

Eskiden Anadolu takımlarının evleri büyük kulüpler için bir kâbustu. Hatırlarsınız Ankara'da 19 Mayıs Stadı vardı. Orada Gençlerbirliği, Ankaragücü efsaneydi. Kolay mıydı puan almak! Yine Kayserispor, Samsun, Gaziantep, Kocaelispor, Malatya aklıma gelenler. Ne oldu şimdi, sanki yenilmek fark yemek kaderleri gibi olmuş. Sonra da ortaya ne kaliteli futbol çıkıyor ne de bir mücadele… Türkiye'de hava atıp, güle oynaya kazanan büyükler Avrupa'da zorlanıyorlar, resmen dökülüyorlar. Bakın Şampiyonlar Ligi başladı hem de yeni formatıyla, Türkiye'den bir takım yok ve bunu kimse konuşmuyor. Niye yokuz! Bunun muhasebesini yapan oldu mu! Bizdeki ligde kalite düşük olunca, Avrupalı rakipleri karşısında tökezleyen büyük takımlar şampiyon olup bunun mutluluğunun tadını yaşayacaklar, hepsi bu. Bakalım Avrupa Ligi'nde ne olacak? Yoksa Süper Lig için büyük transferler yapmaya gerek yok. Niye bu kadar para harcıyorsunuz. Aranızdaki maçlarda illaki biri kazanır biri kaybeder. Yani anlaşın, boşuna para dökmeyin sokağa.



KULÜPLER BİRLİĞİ NE İŞ YAPIYOR ACABA!

Süper Lig'in markası böyle değer kazanmaz... Kulüpler Birliği var mesela... Görevi ne, ne iş yapıyor bilinmiyor. Arada bir toplanıyorlar, ortak bir sorun varsa ki genelde bu buluşma hep para meselesi üzerine oluyor. Sonra çıkıp bize markadan bahsediyorlar. Anadolu takımlarının ekonomisi için ne yaptınız? Bir projeniz var mı? Yok, öyle bir vizyonları da yok.