Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Beşiktaş'ın alacağı sonuç önemliydi.. Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'un ardından bir kayıp daha hem de sahasında yaşaması baş ağrıtırdı... İşte bu nedenle Beşiktaş kazanmak zorundaydı ve bunu zor da olsa başardı.. Özetle zor ama iyi bir gal-i biyet aldı. Hem oyuncular hem tribünler stres yaşadı.. Eyüpspor topa sahip olduğu her dakikada etkili oldu, pozisyonlar buldu.. Futbol oynamak istedi.. Oyunu çirkinleştirmedi.. Ligin en güzel maçlarından biri oldu.. Son vuruşlarında Eyüp, karşısında Mert Günok'u buldu.. Milli kaleci maçın kaderini belirleyen isim oldu.. Penaltı pozisyonunda ise şanssızdı.. Ne olursa olsun maçın yıldızı da Mert'ti.. Ve inadına pozisyonu kovalayıp penaltı yaptıran Semih.. Beşiktaş'ta son haftalarda birazcık düşüş var. Nedenleri; biraz erken form tutmak, biraz kadro genişliğinin rakipleri kadar iyi olmaması.. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ligin dışında bir de Avrupa serüvenine başlayacak bu hafta.. Bu kadro ile fazla rotasyon yapamayacak.. Dün gece mesela hep Rashica tarafından gitmeye çalıştı.. Diğer kanat yoktu. Beşiktaş'ın tartışmasız en büyük starı Rafa Silva.. Bir gerçek var ki oyuncuya karşı rakipleri çok acımasız.. Bu da Silva'yı etkilemeye başladı.. Bir sakatlık yaşasa Beşiktaş'ın işi zor!. Telafi edecek futbolcusu yok.. Maçın hakemi Zorbay Küçük.. İki penaltıyı da VAR ile verdi.. 102 dakika maç oynattı.. Oysa yakındı, görebilirdi pozisyonları.. Maçı yönetmesi için de bu durumda stada gelmesine gerek yoktu.. Evden de düdük çalabilirdi.. VAR olmasa ne olacaktı? Hakemler sırtlarını tamamen VAR odasına dayamışlar..