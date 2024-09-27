TFF ile Kulüpler Birliği önceki gün Riva'da bir araya geldi. 5 saat boyunca TFF'nin ilgili kurumları sunumlar yaptı. Özellikle MHK'nin sunumu çok beğenilmiş. Yani hakemlerden şikâyetçi olan takımlarımız, MHK'ya olan güvenlerini ifade etmişler. Bu güzel bir şey. Bundan sonra özellikle önemli maçlardan önce atanan hakemlerle ilgili demeçler de verilmeyecekmiş... Bu kararı da alkışlıyorum. Tabi toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katılmadı.. Bu 5 saat sonunda Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de çok etkilendik o fotoğraftan" dedi. Özetle Kulüpler Birliği çok mutlu ayrılmış Riva'dan.. Bunlar futbol ailesi adına güzel şeyler ama filmi biraz geriye sarıp, yıl 2022 ve 2023'e gittim, baktım, okudum, izledim!.. Mehmet Büyükekşi ve yönetimi için de Ali Koç ve kulüpler övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Özellikle birlik başkanı olarak Koç geçmiş yönetimi övmüştü.. Arşivlerde hepsi var. Sonrası tufan zaten.. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetimi bugün övgü alır ama yarın ne olur belli olmaz! Bakalım neler yaşayacağız...



TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ KULÜPLER SIKINTIDA!

Transfer döneminin bitmesiyle birlikte takımların bütçeleri, gelir durumları akıllara geldi. Yine sözü Birlik Başkanı Ali Bey'e verelim: "Ekonomi konusunda futbol büyük sıkıntıda. Son 5 yılda Türk futbolunda neler yaşandı, nereden nereye geldik, bu konuların üzerinden geçtik ve kulüplerin hazırladığı 5 yıllık yol haritasını federasyonumuzla paylaştık. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin düşmesi, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun bu kadar artması, Kovid... Bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda olan şeyler değil ama en çok kulüpleri etkiliyor."









Yani "Bizim suçumuz yok" diyor. Peki durum bu kadar vahimse neden 5 milyar TL'lik (Oyuncu ve bonservis bedelleri ile birlikte) transfer yaptı 4 büyük takım. Durum bu kadar vahimse tonla bonservis bedeli ödenen futbolcular, neden bedavaya yollandı? Durum bu kadar vahimse 10 milyon Euro, 15 milyon Euro gibi uçuk kaçık rakamlar nasıl ödeniyor futbolcu ya da teknik adamlara. Durum bu kadar kötüyse sokağa dökülen paraların hesabı neden verilmiyor? Transfer döneminde maddi zorluklar neden hiç gündeme gelmiyor? Sonra futbol büyük sıkıntıda… Sıkıntıyı yapan sizsiniz zaten! O zaman devlet olmadan da siz çözün. Sürekli devlete sarılmayın!