Avrupa yenilgisi sonrası milli araya mutlu girmek Beşiktaş için şarttı ama bunu başaramadı.. Attığı penaltı golünün ardından üzerine hiçbir şey koymayan Beşiktaş, maçın uzatmaları olduğunu unutunca bir puana razı oldu.. Madde madde bakalım: 1- Gaziantep, Beşiktaş'ı çok zorladı.. Özellikle Paulista çıktıktan sonra Beşiktaş defansı sıkıntı yaşadı. Okereke defalarca savunmanın arkasına sarktı ve Mert ile burun buruna geldi.. Mert olmasa mağlup bile olabilirdi.. 2- Rafa Silva'nın formu düşmeye başladı.. Sezon başından beri yüksek efor sarfediyor, bir de sürekli tekmeler ile boğuşuyor.. Yıldız futbolcu hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorulmuş. Milli ara en çok ona iyi gelecek. 3- Ndour etkisiz.. Ne hücumda var ne savunmada.. Vasat futbolcu.. 4- Beşiktaş ikinci yarı skoru korumak adına çok çekildi.. Yoruldu da.. Gaziantep merkezi güle oynaya geçti ve sıkıntı yarattı.. Kulübe çok güzel izledi.. Yani Can Bronckhorst!.. 5- Hollandalı teknik adam, Muçi'den vazgeçmiyor.. İstanbul'daki Avrupa maçında ıslıklandığı için sahip çıktığı oyuncuyu dün de 11'de oynattı. Bu taraftara bir mesajdı!.. 6- İmmobile gollerine devam ediyor.. Ama o da Rafa Silva gibi yoruldu ve oyundan alındı.. 7- Semih'e ısrarla şans vermiyor Hollandalı.. Arda Güler olayı gibi sanki.. İsmail Kartal ve Jesus da "Oyuncuyu koruyoruz" diyerek oynatmazlardı.. Medya da sürekli sorardı! Şimdi de Hollandalı teknik adam, "Ben onunla konuştum.. Nedenini biliyor" diyor.. Semih olayı hocanın başını ağrıtacak.. Benden yazması! Kafayı takmış çocuğa.. Sonuç: Beşiktaş lige müthiş girdi ama aşağı doğru yol almaya başladı.. Kadro yetersiz.. Yapılan değişiklikler işe yaramıyor.. Kulübede iyi adamlar var ama Van Bronckhorst yüzlerine bakmıyor.. Şimdi taraftar da "Hocam biz bu futbolu izlemek için stada gelmeyiz zaten" dese ne olacak!