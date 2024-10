Letonya temsilcisi Rigas Skola'dan 1 puan almak Galatasaray için tartışılması gereken bir olaydır. 2 yıldır üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan Buruk'un da hedefteki kişi olması normaldir. Bir hafta kahraman olursunuz, bir hafta yerden yere vurulursunuz. Okan Buruk böyle bir maçta bile diyor ki "Osimhen'i aradık. Onunla birlikte çözüm üretebiliyoruz. Bize yakışmadı." Korkunç bir açıklama… Skola'nın eti ne budu ne ki Galatasaray, Osimhen'i aramış. Ya da böyle bir maçın sonucuna dair eksiklerden bahsetmek mantıklı mı! G.Saray Teknik Direktörü bahane değil çözüm üretmelidir. Gerçek olan bu. Ayaklar yere basmıyor. Sanki her şey bitti. Evet şu an lider Galatasaray ama bu gidişat hiç de pozitif görünmüyor. Okan Hoca ligi bitiremezse şaşırmam! Bu satıra dikkat.









İCARDİ NEREYE KOŞUYOR!

Bakın enteresan bir rakam, Rigas Skola maçta topa yüzde 24 sahip oluyor. Ikaunieks'in topla buluşma sayısı 58… Galatasaray, yüzde 76 topla oynuyor. İcardi, sıfır isabetli şutla maçı tamamlıyor ve 26 defa topla buluşuyor. Şimdi Mauro İcardi'ye iki çift laf edersek dayak yiyoruz. İyi de adamın fiziki gücü yok. İstatistikleri berbat, takımını 10 kişi oynatmış. Suçlu kim? Ona sürekli izin veren Galatasaray mı? Bir şeyler yanlış gidiyor. Gerçek olan bu!



AYDIN SONRASI DÜDÜKLER NASIL ÇALACAK!

Gelelim hakem olaylarına. Antalyaspor- Fenerbahçe maçının 32 yaşındaki hakemi Cihan Aydın, FIFA listesinden yılın bitmesine 3 ay kala çıkarıldı. TFF, bu listeleri her aralık ayında FIFA'ya yollayıp onay alıyor. Sonra yeni yıldan itibaren TFF'nin FIFA hakem listesi açıklanıyor. Aydın, alınan karardan dolayı illa ki çok üzgündür. Sonuçta iddia ne?







Fenerbahçe şikâyet etti, Aydın da listeden bir ceza gibi çıkarıldı. Mehmet Türkmen listeye dahil edildi. Mourinho'nun tebrik edip, 'Çok güzel bir hakem' dediği isim. Asıl önemli nokta bundan sonra ne olacak? Mesela her büyük takımın maçında ya da bir Fenerbahçe maçında hata yapan bir hakem ceza mı alacak, açığa mı çıkacak ya da FIFA listesinde ise devre dışı mı kalacak! Böyle bir ortamda kimse düdük çalmak istemez, topa girmeyi artık hiç istemez. Her şeyi VAR yapsın der. Yabancı hakem bana da mantıklı gelmeye başladı. Fenerbahçe de istiyor. Diğer kulüplerin de sıcak bakacağına inanıyorum. VAR odasının yabancılara teslim edilmesi önümüzdeki süreçte daha iyi olacaktır.



'BEĞENMEYEN GELMESİN' LAFINI DOĞRU BULMADIM

Bir teknik adamın futbolcusuna sahip çıkması çok doğru bir yaklaşım. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Muçi ve Ersin'i ıslıklayan siyah-beyazlı taraftarlara sitem etti ve dedi ki, "Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Oyuncularımızın bugün en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, tekrar stadyuma gelmesin."







Hollandalı teknik adam da biliyor ki futboldaki en önemli şey skor. İstediğiniz kadar iyi oynayın, tabelaya yansımıyorsa o zaman ıslık ya da protesto olur. Beşiktaş sadece ligde oynayacak bir takım değil. Eğer öyleyse, o zaman Avrupa ligine katılmayın. Futbol için olumlu şeyler yazılabilir. Ama iki maçta 7 gol yiyip son sıraya demir attıysanız da olmaz. Hele de taraftara 'Beğenmeyen gelmesin' demek naif bir yaklaşım değil, bir resttir. Yarın bir-iki kötü sonuç olursa oraya gelen 40 bin kişinin hedefi siz olursunuz.