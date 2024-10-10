Her transfer döneminde kulüpler açgözlülük yapıp, bir düzine futbolcu transfer ediyor. Çoğu geldiği gibi ya gidiyor ya da 4-5 maç oynayıp cebine parayı koyup arazi oluyor. Bu kanayan bir yara... Yıllardır hem de. Sonra Kulüpler Birliği diyor ki "Ekonomik olarak takımlarımız kötü durumda. Battık, öldük, bittik. Kurtarın bizi." Transfer, her türlü başarısızlığın üstüne mis gibi gelen lezzetli yemek. Taraftarlar mutlu oluyor. Kulüpler de aldıkça alıyorlar. Futbolcuların bunu çok umursadığını düşünmüyorum. Zaten kapı gibi sözleşmeler yapıyorlar. İsterse teknik adam oynatır, istemezse oynatmaz. Eskiden oyuncuyu kadro dışı bırakıp gözdağı verirdiniz, şimdi FIFA yapışıyor ensenize. Sonuç itibariyle sokağa dökülen paraların basit bir örneğidir yandaki haber. Bakın dün SABAH'ta önemli bir haber vardı. Maliye Bakanlığı yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe almış. Bunların yüzde 80'i futbolcu. 3 yıllık rakam 5 milyar TL. 1900 sporcu mercek altına alınmış. 400 kişi dikkat çekmiş. Gelir İdaresi kulüplerin beyanlarını da takip etmiş. Çalışma 2021 ve 2023 yıllarını kapsıyor. Çok büyük vergi kayıpları ortaya çıkmış. Sadece sporcular değil kulüplerin de başı ağrıyacak.