Beşiktaş, Avrupa Ligi maçında Frankfurt'a yenilince ıslıklara kızan Van Bronckhorst, taraftar için, "Beğenmeyen maça gelmesin" demişti.. O gün dedim ki "Beşiktaş taraftarına böyle laflar etme.. Yarın bir gün işler kötü giderse, bu laf karşına çıkar protesto edilirsin.." Şimdi Hollandalı'ya, Beşiktaş anlatılmadığı için bu hatayı yapmış tercüman da çatır çatır çevirmişti bu sözleri.. Peki şimdi ne olacak! Dünkü skandal sonuçtan sonra.. Taraftar maça mı gelmesin! Futbol yok, mücadele yok! Beşiktaş uzun zamandır düşüşte.. Ajax maçından beri kan kaybediyor.. Kazansa da aşağı doğru yol alıyordu.. Bir hafta boyunca Beşiktaş hakemle yattı, hakemle kalktı.. Herkes hakemi konuştu.. Bakıyorsunuz her düdükte Beşiktaşlı futbolcular hakemin dibinde.. Takım da etkilenmiş geride kalan 1 haftadan.. Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak! Van Bronckhorst yine takımın ayarlarıyla oynamıştı. Savunma fantazileri... Ersin iyi oynadığı maçların ardından kulübeye çekilirken Muçi ile Semih'in kanatları zırt pırt değişiyordu.. Masuaku ilk golün asistini yaptığında kral adam olurken yenilen 3 golde onun bölgesinden gelmesi ise ayrı bir fiyaskoydu. Masuaku ikinci yarıda kafa olarak sahada yoktu. Hollandalı hoca da izledi! Kanat orgazisyonlarıyla Beşiktaş lige damga vuruyordu. Beşiktaş'ın kanadı yok! Sürekli bir arayış içinde.. Şampiyonluğa oynayan bir takım böyle plan yapar mı? Kanadın yoksa aynı formasyonla niye oynuyorsun? Teknik adam becerisi işte burada devreye girecek. Ama yok! Takım göz göre göre aşağı düşüyor. Reçeteyi yazacak kişi yetersiz.. Beşiktaş böyle giderse kasım ayında lige havlu atar.. Galatasaray ile puan farkı şimdiden 8... Geçen yıl da bu zamanlar F.Bahçe lider ve 31 puandaydı.. Beşiktaş'ın da 22 puanı vardı! Aktörlerin farklı, senaryonun aynı olduğu bu tablo iyi analiz edilmeli...