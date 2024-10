F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, İngiliz Sky Sports'a verdiği röportajda önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de görev yapacağını açıkladı ve 'Beni kimse buradan kopartamaz' dedi. Buna Fenerbahçeliler sevinmeli. Fakat Fenerbahçe'de özel bir durum var; 10 yıldır çekilen şampiyonluk hasreti. Portekizli hoca bu hasreti dindiremezse, teknik direktör değirmenine kurban gidebileceğini geçmişteki örnekler bize gösteriyor. Çünkü şöyle bir geriye gidersek, Ali Koç döneminde 9 teknik adamın Fenerbahçe'den gelip gittiğini görüyoruz. Durum böyleyken Mourinho'nun önümüzdeki sezon da takımın başında kalma hayaline dair, net bir yorumda bulunmak kehanet olur!









Türk futbolunda istikrar yok... Bunu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde de net bir şekilde görebiliyoruz. Takımlar da teknik direktör değişimlerini o kadar sık yapıyorlar ki bakın 10. hafta geride kaldı operasyonlara her gün yeni bir isim ekleniyor. Elbette ki başarısız sonuçlarda birilerine fatura kesilecek. Günah keçileri de her zaman hocalar oluyor. Trabzonspor değişime gitti.. Konya, Bodrum, Kayseri, Hatay, Adana Demir… Daha 15 gün önce G.Sasaray'da "Okan Buruk istifa etsin" diye sosyal medyada kampanya vardı. Mourinho da alacağı 2-3 olumsuz sonuçta bu kampanyalarla karşı karşıya kalırsa şaşırmayın… Özetle; önümüzdeki sezona kim öle, kim kala.



G.SARAY AĞIR FAVORİ

Kadrosu ve özellikle golcüleriyle Galatasaray şu an ligin bir numaralı şampiyonluk adayı. 10. hafta itibariyle kimin şampiyon olacağına dair net bir şey söylemek elbette hayalcilik olur. Unutmayalım ki her hafta dengeler değişebiliyor. Ama bir gerçek var ki son iki yılın şampiyonu olan ve hocası Okan Buruk'la yola devam eden G.Saray'ın istikrarına bakarak şampiyonluk yarışında ağır bastığını görebiliriz.









F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenmek, Beşiktaş engelini iyi futbol oynamadan kalite farkıyla aşmak sarı-kırmızılılara psikolojik olarak üstünlük getirdi. Anadolu takımlarının gücü ortada. Birkaçı hariç dökülüyorlar… Durum böyleyken ve derbilerin sonuçlarının şampiyonu belirleyeceğini düşünürsek G.Saray bu konuda çok başarılı. Dolayısıyla da "Şampiyonluğun 1 numaralı adayı G.Saray'dır" demek yanlış olmaz.



BEŞİKTAŞ, KADROSUNA ACİL TAKVİYE YAPMALI

Beşiktaş geçen sezon çok büyük sıkıntılar yaşadı. Adeta türbülansa girdi. Camia karanlık bir tünelden çıktı. Bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın büyük bir aşama kaydettiğini, taraftarına şampiyonluk heyecanını tekrar yaşatmaya başladığını, futboluyla, golleriyle konuşulduğunu ve medyada daha büyük yer aldığını söyleyebiliriz. Şampiyon olmak kolay değil. Hele de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı rakamlar karşısında. Beşiktaş da iyi transferler yaptı. Buna rağmen kadro olarak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gerisinde. Devre arasındaki transfer döneminde en az üç ya da dört takviye yaparsa Fenerbahçe ve Galatasaray ile kafa kafaya mücadele eder.



FOTOĞRAFLAR YALAN YAŞANANLAR GERÇEK

Spordaki şiddet her geçen gün daha da artmaya başladı… Sahada yumruk yiyen hakem, stat basan başkanlar, sahaya inen taraftarlar, medya mensuplarına yapılan saldırılar artık 3. sayfalarda manşet! Futbol dünyasında herkesin iliklerine kadar hissettiği gerilimli bir ortam var. Maç izlemeye giderken adli bir olayın içinde kalabiliyorsunuz... Daha bir süre önce dört kulüp başkanı futbol federasyonunda bir araya gelmiş, kamuoyu önünde bir fotoğraf vererek, dostluktan kardeşlikten bahsetmişlerdi… O gün, "Umarım samimidirler" diye yazmıştım. Bugün gelinen noktada bu tür buluşmaların samimiyetten uzak, sadece görüntü vermek için olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Lütfen artık çıkıp da "Aynı gemideyiz, marka değerini yükseltmeliyiz" gibisinden açıklamalar yapmayınız. Çünkü toplum ve futbolseverler hatta sporseverler, bunları inandırıcı bulmuyor... Öncelikle yapacağınız en doğru şey, sosyal medya hesaplarınızdaki dile ve üsluba dikkat etmek... En azından bunu yapın, lütfen! NOT: Ben bu yazıyı yazdığımda TFF, başkanlarla ilgili son açıklamasını daha yapmamıştı.