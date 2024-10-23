Fenerbahçe taraftarı hem başkan Ali Koç'a hem de Jose Mourinho'ya sallıyor.. Takımın durumunu umutsuz bir vaka gibi görüyor.. Benim çevremdeki tüm F.Bahçeliler, bu sezondan umutlarını kesmiş. Oysa kaybedilen bir şey yok ortada. Daha çok maç var.. Ama insan umudunu kaybederse, her şey biter.. İşte en önemli nokta da bu.. Portekizli teknik adamı, Türkiye ve F.Bahçe taraftarı bağrına bastı.. Lakin son basın toplantısında medyayı da ligimizi de aşağıladı.. Çok üst perdeden konuşuyor.. Neden takım böyle bunu açıklayamıyor.. "Siz merak etmeyin bu takım şampiyon olacak" diyemiyor.. Adam dertlenmiyor.. Onun için bugün Fenerbahçe var, yarın yok.. Bu kadar basit.. Başkan Ali Koç bir süredir yurt dışında idi, önceki gün döndü.. Herhalde bir Samandıra yapıp kendini gösterecektir.. Koç'un Portekizli adama "Neden takım böyle" gibisinden bir soru soracağını sanmıyorum.. Kaybedilen puanlar illa ki telafi edilebilir.. Biraz önce ifade ettiğim gibi; siz umudunuzu kaybederseniz işte bunun telafisi olmaz.. Şu anda yapılacak tek şey; çıkıp konuşacaksınız.. İşler iyi iken basın toplantıları yapıp şov oluyor.. Mesela şunu deyin: "Mourinho'ya güvenimiz tam.. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız." Bakalım diyebilecekler mi!



ZALEWSKİ'NİN ACELESİ YOK, KALECİ LAZIM!

Beşiktaş en çok kalede sıkıntı yaşamaya başladı.. Kalesinde iki önemli isim var: Mert ve Ersin.. Milli takımımızın da kalecisi olan Mert ne yazık ki son senelerde oldukça fazla sakatlık geçirmeye başladı.. Bu sezon ise geride kalan 9 haftada 3 defa sorun yaşadı. Şimdi de yine omuz sakatlığı nedeniyle hem Lyon hem de Galatasaray maçında olmayacak. G.Saray maçı Beşiktaş için çok önemli.. Ersin de istikrarsız bir tablo çizerken o da sakat.. Beşiktaş'ın devre arasında yapacağı ilk iş; iyi, genç ve yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak.. Mert'in yaşı 35.. Evet bir kaleci için yüksek bir sayı değil ama bazen diz bazen omuz derken sürekli sakatlanıyor.. 2021-22 sezonundaki çapraz bağ sakatlığında 36 maç kaçıran milli oyuncu, Şenol Güneş ile birlikte yeniden sahalara dönüp milli takım formasını da sırtına geçirmişti.. Fakat sonrasında bir türlü istikrar sağlayamadı.. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "İstersek Nicola Zalewski'yi alırız" diyor.. Sayın Yücel, Beşiktaş'ın sürekli forma giyecek bir kaleciye daha çok ihtiyacı var.. Zalewski'nin acelesi yok!



OSİMHEN, OCAK AYINDA GİTMEYECEK!

Osimhen, G.Saray'da kalır mı? Bu çok merak edilen bir soru. Attığı son nefis gol sonrası sarı-kırmız-ı lı takımda kalma şansının daha da azaldığını düşünüyorum.. Ocak ayında Napoli'nin kapısını çalacak kulüp olur.. Birinci sırada da Juventus.. 75 milyon Euro'yu veren zaten transfer ediyor.. Tabii oyuncunun da rızası önemli.. G.Saray'da 6 milyon Euro kasasına koyuyor.. Fakat Osimhen, G.Saray'da mutlu. Ocak ayında bir yere gitmez.. Sezon sonunda zaten yollar ayrılır.. Özetle Türkiye'de futbolseverler golcü futbolcuyu bu sezon izler.