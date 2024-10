Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Sonrasında istifa etmek zorunda kaldı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yıllar sonra zirveye taşıdı ve o da gitmek zorunda kaldı. Son günlerin en çok tartışılan ismi de Okan Buruk. Fenerbahçe maçını kaybetse bugün Galatasaray'ın başında yüzde 90 olmayacaktı. Kulislerdeki bilgiye göre Galatasaray yönetimi, bir B planı hazırlamış ve Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile bir kahve içmiş. Şu ana kadar bu iddiayı yalanlayan olmadı. Sonrası Fenerbahçe maçı Kadıköy'de kazanılınca her şey rafa kalkmış. Dalic, Galatasaray'a gelir miydi bilmem ama bir temas, sohbet olduğuna göre de ciddi ciddi B planı olarak düşünülmüş. Bunu Okan Buruk da biliyormuş. Teknik adamların kaderleri pamuk ipliği gibi. İstersen arka arkaya 10 kez şampiyon yap, yine kelle koltukta çalışıyorsun. Bakın Okan Buruk neler söylemiş daha dün: "Bazen her maçı son maçım diye düşünüyorsunuz. İnandıklarınızı yapmalısınız…" Gerçekten de öyle. Bir varmış bir yokmuş.



EİNSTEİN'IN BİLE BEYNİ YANARDI!

Şimdi size bol rakamlı bir yazı yazacağım. Şu yabancı futbolcu işi biliyorsunuz her sene değişiyor. 2000'de bu karar 5+1 ile başlamış. Sonrasında her sezon erozyona uğramış. Tabi bu yıla gelene kadar. Papatya falı açılmış. Formülleri görünce insanın aklına Einstein geliyor. Onun bile içinden çıkamayacağı rakamlar! 5+4+2, 6+2+2, 6+0+4, 14, 14+2, 8+6+3 olmuş mesela. Daha da var. Ama hepsini yazarsam kafamız yanar. Bu işin istikrarı hiç olmamış. TFF bir şey yapmak istemiş ama kulüpler "Aman durun… Elimizde çok yabancı var, nasıl yollayacağız" demişler. TFF de kulüplerin sesine kulak vermiş. Şimdi yeni TFF de diyor ki "Ben sınırsız bırakacağım ama kriter getireceğim." Ortada dolaşan kriterler var ama bunların geçerli bir tarafı yok. Muhtemelen yaş, Milli Takım gibi şeyler gelecek. Malum takımlar seviyor 35 yaş üstü futbolcu almayı da. Şimdi sınırsız olmasına gelirsek bu yanlış bir uygulama olur. Zaten yabancı çöplüğü ile başımız dertte, siz tamamen sınırsız bırakırsanız…



VAN BRONCKHORST BAŞARILI MI?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Giovanni van Bronckhorst için övgü dolu sözler sarf etti: "Gio hocamız ve teknik ekibimiz sayesinde mükemmel bir ahenk kazandık. Beşiktaş taraftarı bu takımı seviyor. Bizim en büyük güvencemiz, taraftarımızdır. Biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz." Geçen sezon dip yapmış bir takımı toparlamak elbette kolay iş değil.. Şu ana kadar Beşiktaş bu süreci iyi geçirdi.. Ama bir nokta dikkatimi çekti.. Beşiktaş geçen sezon Şenol Güneş ile ilk 12 maçında (Lig ve Avrupa) 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almış.. 2.41 puan ortalaması yakalamış.. Yani her şey harika gidiyormuş.. Van Bronckhorst ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Puan ortalaması 2... Hollandalı teknik adam iyi işler yapıyor ama yolu uzun. İlk haftalara bakıp hayalci olmamak lazım.