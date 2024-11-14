Yabancı hakem konusunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu fikrinde yumuşadı. Hacıosmanoğlu, Hasan Arat'la yaptığı toplantı sonrası, "Kulüplerin bu konuda talebi var, Beşiktaş da istiyor. MHK seminerinde bakacağız, VAR'daki hataları kabul etmiyorum. Bu kadar desteğe rağmen hâlâ istediğimiz performansı alamıyorsak gereğini yaparız" dedi. Bunun anlamı şu: "Yabancı hakem kararı alacağız." Yabancı hakem uygulaması sezon başında devreye girse bugün bu kadar kavga, gürültü olmaz, kamuoyu bu konuyla meşgul olmazdı. VAR'a gelecek yabancı hakem, en azından tartışmaları azaltacaktır. Yoksa sabah, akşam hakem konuşmaları bitmeyecek. TFF doğru yolu buldu!.



HOLLANDALI KALSIN AMA HATALARI NE OLACAK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst için başkan Hasan Arat, "Hocamızla devam edeceğiz" dedi. Sürekli hoca değiştirmenin Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. Fakat sezona çok iyi başlayan ve parmak ısırtan Beşiktaş'ın neden bu hale geldiğinin de analizinin yapılması şart. 10 puanlık fark sonrası herkesin yorumu "Beşiktaş yarışa havlu attı" şeklinde. İşi zor... Galatasaray 10 puanlık kayıp yapar mı? Zor! Fenerbahçe kayıp yaşar mı? Olabilir… Peki Beşiktaş'ın kadrosu yeter mi? Hayır! Hollandalı çalıştırıcı, Beşiktaş kadrosu üzerinde ameliyatlar yapmaya başladı. Bir teknik adamın en önemli görevi; sadece sahaya sürdüğü 11'i değil, elindeki tüm oyuncularını hazır tutmaktır. İşte Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un en büyük kabahati bu... Kadrosonu kötü kullandı. Bunu düzeltebilecek mi?



WANDA: İCARDİ'NİN DİZİNDE SORUN VARDI

İcardi'nin futbol hayatı kadar, özel yaşamı da son zamanlarda sıkıntılı… Adı üstünde özel hayat. Bu bizi ilgilendirmez lakin geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın, İcardi'nin kendisine attığı mesajı ifşa ederken kullandığı bir ifade oldukça dikkat çekiciydi ama üzerinde durulmadı: "O diz zaten uzun zamandır sorunluydu." Kast ettiği diz, İcardi'nin bağlarının koptuğu diz. Galatasaray çok önemli bir yıldızından bu sezon yararlanamayacak. Bunun hem maddi hem de manevi zararı çok büyük. Durum böyleyken Wanda Nara'nın ortaya attığı cümle dikkat çekici. Burada futbolcunun mu bir ihmali var, yoksa teknik heyet ve kulüp bazı şeyleri gözden mi kaçırdı? İcardi'nin dizindeki ödem dağılınca operasyon yapılacak. Ameliyat ve tedavisi İtalya'da olacak.



MONTELLA GİTMEK İSTERSE GİDER!

İtalya medyasının her manşetinde Montella ve Roma var. Deneyimli hocanın bir gün ülkesine dönmek istediğini zaten biliyoruz. Ailesi orada. Roma, 2024'te Mourinho, De Rossi ve İvan Juric'in görevlerine son verdi. Şimdi de Claudio Ranieri ile anlaşmak üzere. Bir diğer aday da Mancini. Montella'dan istediği yanıtı alamayan Roma belli ki farklı arayışlara girmiş. Montella başarılı bir teknik adam, teklif gelmesi de normal. EURO 2024 sürecinde yapılan bel altı eleştirilerden dolayı rahatsız olduğunu da biliyorum. Türkiye ve Milli Takım ile kuvvetli bağı olsa da ayrılırsa şaşırmam. 2026'ya kadar kalması dileğimiz tabi ki. Ama bu kadar saldırılara da çelik gibi yürek gerek.