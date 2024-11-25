Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Beğenmeyen maça gelmesin" demişti Frankfurt karşılaşmasından sonra.. Uyardık, "Böyle büyük laf etme, bak günü gelir sana bu sözleri hatırlatırlar" dedik.. "Beşiktaş inişe geçti, uçak düşüyor" dedik.. Uyardık, yazdık, çizdik.. Ama nafile, yönetim de uyudu hoca da.. Ve gelinen noktada 13 puan zirveden uzakta bir takım var.. Samsunspor'un transfer yasağı var, Beşiktaş gerisinde.. Eyüpspor lige yeni çıkmış Beşiktaş gerisinde.. Göztepe, Beşiktaş'ın önünde.. Şu puan tablosuna bakınca, Beşiktaş taraftarı kahroluyor zaten.. Yönetim dünya kadar para harcadı (Yaklaşık 70 milyon Euro). Ne olacak şimdi? Kim hesap verecek.. Nasıl ödenecek bu paralar! Sayın Hasan Arat seçime girerken, "Beşiktaş 3 sezondur Kasım'da havlu atıyor.. Böyle bir şey kabul edilemez" demişti.. Şimdi kendi başkanlığı döneminde Beşiktaş havlu attı!

Geçen sezon Kasım'da daha fazla puan toplamış Beşiktaş (22).. Bu sezon onun bile gerisinde kaldı (21).. Bu kadar yatırıma rağmen.. Şimdi Hollandalı teknik adam için "Sabır" dedik, "Beklensin" dedik de.. Nereye kadar beklenecek! Organizasyon yok, savunma yok, hücum yok, inanç yok, şut yok.. 6 maçta 1 galibiyet almış Beşiktaş.. Bununla mı sevinecek bu camia.. Milli arada ne yaptı bu takım! Hazırlık maçı bile oynamadı, takım ayakta duramıyor.. 5-6 gün izin yapmış.. Hücum edemiyor, savunma yapamıyor.. Her duran toptan gol yiyor Beşiktaş… Bunu kim çözecek? Hoca! Umut var mı! Yok.. Basın toplantısında diyor ki, "Ben şampiyon olacağız demedim." Sen hangi takımda çalıştığını bile bilmiyorsan, takımın başında da kalma.. O zaman Hasan Bey gereğini yapmalı!