G.Saray gündeminin bir numaralı maddesi Osimhen: Bonservisi alınacak mı? Net olan tek bir şey var ki Galatasaray'ın bu futbolcuyu alacak parası yok! Ortada sponsorlar olduğuna yönelik haberler olsa da bu rakam 75 milyon Euro'yu bulmuyor. Peki G.Saray, Osimhen'i alacak mı? Bu sorunun yanıtı için önce Okan Buruk'un sözlerine bakalım: "Osimhen'in bir çıkış maddesi var, 75 milyon Euro'luk. G.Saray eğer oyuncuyu isterse her türlü şartı zorlayacaktır. G.Saray, Osimhen'in burada kalmasını istiyor." Şimdi bu sözlerin üzerinden gidelim; Okan hoca, 'Galatasaray şartları zorlayacak' diyor... Hangi şartlar! Sanki oyuncu 20-30 milyon Euro. 75 milyon Euro için Galatasaray'ın zorlayacağı bir şart yok ortada. Galatasaray, Osimhen'i ancak şöyle alır; Takımdaki önemli bir yıldızını verir, üstüne de para öder.









Bu parayı da verecek sponsor bulursa bu iş olur. Bunun dışında Osimhen transferi sadece hayal. Kulübün maaş ödemesi 120 milyon Euro! Bunu da unutmayın.. Peki G.Saray, Osimhen'i almalı mı? Türkiye'de kulüplerin mali durumu ortada. Dursun Özbek'in bu kadar büyük bir operasyonun altına imza atacağını düşünmüyorum. Eğer elinizde bu kadar büyük bir para kaynağı varsa önce Bankalar Birliği'nden çıkar Galatasaray. Bir oyuncuya vereceği parayla kaderini tayin etmez. Ya sakatlanırsa yarın bir gün! Bu paraya gider bir kulüp alır İngiltere'de, nice Osimhen'ler bulur, yetiştirir ve Galatasaray'a kaynak olur. Özbek'in, kulübü tarihi boyunca gördüğü en büyük borcun altına sokarak kaosa sürükleyeceğini düşünmüyorum. Bu işin gerçeği bu. Bunun dışındaki konular fantezi ve reyting sadece!



TÜRKİYE'DE TALİSCA AŞKI NE BÜYÜKMÜŞ!

Gelelim Talisca'ya… Yıldız futbolcuyu en güzel Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ifade etti: "Talisca'nın bonservisini neredeyse alıyordum. Talisca parayı çok seviyor. O yetenekle gittiği lokasyonlara bakarsanız anlıyorsunuz zaten. Bizim gibi duygusal bir ilişkisi yok, parayla onun işi." Adam Türkiye'den gideli 6 sene olmuş ama bitmemiş haberleri. Özellikle Beşiktaş her transfer dönemi almak için temasa geçmiş! Sonra Fenerbahçe... Bir ara Galatasaray… Arada bir de iki, üç mesaj atmış, millet aşka gelmiş. Talisca, akıllı adam. Türkiye şartlarını biliyor.









Nabza göre şerbeti veriyor. Şimdi Fenerbahçe'ye geliyormuş. Günlerdir manşet. Menajerine sorduk, "Yok öyle bir şey" dedi. Ama inanmadık, menajer alacağı paraya bakar. Sayın Orman, güzel analiz etmiş, kendisini; "Para… Para... Para..." Evet para varsa Talisca var. Kulüp hiç fark etmez. Arabistan'da 12 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe 7-8'i verir mi? İmkânı var. Arabistan'ın parası bol ama vasat bir lig. Fakat isimler sahaya değil, tribünlere de transfer ediliyor. Bizde böyle bir alışkanlık da var. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Anderson Talisca, Temmuz 2021'de transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da 102 maça çıkıp 76 gol, 10 asist katkısında bulundu.



TFF İZİN VERMEDİ!

Milli takım bugün önemli bir maça çıkacak. Rakip Karadağ.. İyi bir sonucu yüzde 99 değil yüzde 100 bekliyoruz.. Hocamız Montella ile ilgili birkaç satır yazmak istedim.. Kulis bilgisi diyelim..







İtalyan teknik adam özellikle yurt dışından gelecek tekliflere karşı tam kapalı değil.. Nitekim teklif de geliyor.. Roma hocamızı istiyor. Fakat TFF yönetimi Montella'nın gitmesine asla razı değil ve "Dünya Kupası'na beraber katılacağız" diyerek, noktayı koyuyor.. Bu arada mukavelede alacak takım için bir tazminat maddesi yok.