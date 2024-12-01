Beşiktaş'ın son günlerde yaşadıklarını herhalde ne Türkiye'de ne de Avrupa'da başka bir kulüp tecrübe etmedi. İddialar yenilir, yutulur cinsten değil. Ağzımız açık şekilde takip ediyoruz. Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba'nın anlattıklarının her biri soruşturma gerektirecek iddialar. Beşiktaş camiası, bir inceleme yapmazsa, bu iddiaların gölgesinde yaşayamaz. Sayın Aybaba, kulüpteki ilişkileri, gruplaşmayı, yönetimin bölünmesini, transfer hatalarını, mobbingi, elektronik imzasının rızası dışında kullanılmasına kadar birçok iddiayı gündeme getirdi. Mayıs ayında yapılacak seçime kadar Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetimin işi gerçekten zor.



HERKES KENDİNE GÖRE YOL ÇİZMİŞ!

İddialar doğruysa ayrı bir kaos, yalansa da ayrı. Şimdi suçlamanın tarafları da yanıtlar veriyor, verecek de.. Tümden bu iddiaların bir şekilde araştırılması lazım. Bu göreve de Beşiktaş'ın disiplin kurulu, denetim kurulu, hangi kurul varsa bu işe el atması bir an önce gerekir. Camia da bunu ister. Bütün bu yaşanan süreçlerden sonra şunu anladık ki takımın elde ettiği sonuçların şu yaşanan durumlarla ilgili payı %20-%30… Zaten fokur fokur kaynayan bir kazan varmış. Herkes kendine göre bir transfer yolu çizmiş. Alınanlar, alınmayanlar, rakamlar farklı farklı icraatlara imza atılmış.

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BRAD FRİEDEL TEKNİK DİREKTÖR BİLE OLMUŞ!

Hüseyin Yücel, sonuçta Hasan Bey ile göreve gelmiş bir yönetici, diğer görev yapan isimler de aynı şekilde… Beşiktaş'ta bu tür olaylar yaşanırken bunlar duyuldu mu duyulmadı mı, yönetim içinde ne gibi tartışmalar çıktı ya da neden bunlara imza atıldı, bütün bunları insan merak ediyor.









Brad Friedel'ın Beşiktaş'a gelmesi kaosun fitilini ateşlemiş belli ki. 37.000 Euro maaş ile başlamış. Artı yapacağı transferlerden yüzde 2.5 komisyon alacağına dair sözleşme yapılmış.. Hadi bu da yetmezmiş gibi takımın teknik-taktik işlerine karışmaya başlamış. Van Bronckhorst kadro kurmuş.. Bunlar şaka mı?

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7 SAYFALIK MEKTUP 20 KASIM'DA YAZILMIŞ!

SAMET Aybaba, Sayın Arat'a 7 sayfalık bir mektup yazıyor.. Mektubu okudum. Özetle Aybaba yaptıklarını, transferleri, sorunları anlatmış.. Bu mektup 20 Kasım'da yazılmış. Dikkatimi çeken birkaç cümleyi sizinle paylaşacağım..

1-Joao Mario transferi ihtiyacımız olmayan bir bölgeye yapılmıştır. Joao kanat oyuncusu değildir ve yaş/fiziksel durum olarak merkez orta sahada oynayacak durumda değildir. Neden aldık?

2-Sezon başı Gedson Fernandes'i az kalsın satıyordunuz, bonservis gelirinin %50'sini alacak olmamıza rağmen karşı çıktım, bugün ya Gedson da olmasaydı? Merkez orta saha rotasyonunda da ne noktada olurduk düşünün.

3-Muçi ve Al-Musrati'ye verilen bonservis bedeli bizimle paylaşılmadı.. Bilseydik engel olurduk..

4-Neden transferde, futbol konusunda tecrübeli yöneticilerimiz Onur Göçmez, daha önce Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu olarak yer almış Mete Vardar ve Feyyaz Uçar gibi isimler varken Kaan üzerinden gittiniz!

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNLARI HAK ETMEDİ

5-Bronckhorst, iyi ve pozitif bir teknik direktör. Yanlış yönlendirildiğini ve böyle devam etmesi durumunda başarı şansının olmayacağını biliyorum.. Keşke Samet hoca bu mektubu çok daha önce yazsaydı. Taraftar bütün bunları yaşamayı hak etmedi. Tek düşüncesi takımına destek olmak, sevinmek, bu güzel oyunu izlemek ve evine mutlu bir şekilde çocuklarıyla dönmekti.. Bugün Beşiktaş çok derin sorunlar yaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarların güzel bir tezahüratı vardır: Yensen de yenilsen de taraftarın seninle... Şu anda camianın ve takımın en çok ihtiyacı olan şey bu slogan olacaktır...