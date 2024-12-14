“Beşiktaş’ın itibarı, bireysel çıkar hesaplarına kurban edilemeyecek kadar değerlidir... Biz, zamanı geldiğinde projelerimizle camiaya katkı sunmaya hazırız. Şimdi, seçilecek adaya destek olma zamanı.”

Beşiktaş, tarihinin yine en heyecanlı ve çalkantılı günlerini yaşıyor. Seçim için geri sayım başlarken aday olacağı konuşulan eski yönetici Emre Kocadağ'a konuyu sordum. Şimdi sözü Kocadağ'a bırakalım: "Geçmişte büyük vaatlerle yola çıkan ancak süreç sonunda birbirlerini yolsuzlukla suçlayan mevcut yönetim, güven tazeleme seçimi kararı almıştır. Bu adım, kulübe verdikleri zararı telafi etme sorumluluğunun bir gereği olarak değerlendirilmeli ve camianın beklentilerini karşılamaya yönelik bir başlangıç olmalıdır. Daha önce, Hasan Arat yönetiminin camiayı aldattığını söylediğimde kendisi başkanlığı bırakmıştı. Aynı şekilde, Hüseyin Yücel'in başkanlığının etik olmadığını ifade ettiğimde, doğru olanı yaparak seçim kararı aldı. Bu kararlılık, camianın güvenini yeniden kazanmak için atılan önemli bir adımdır."



100 MİLYON EURO'LUK ZARARI TELAFİ ETMELİLER

Konuyu borçlara getirdim. Rakamlar büyük, ne dersiniz: "Camianın temel beklentisi, Hasan Arat yönetiminin Beşiktaş'a verdiği 100 milyon Euro'luk zararın telafi edilmesidir. Bu süreçte seçilecek yönetimin, popülist vaatler ve hesapsız harcamalardan kaçınarak kulübü mayıs ayında sağlıklı bir mali yapıyla seçime götürmesi gerekmekte. Bu, hem Beşiktaş'a hem de camiaya olan borçlarının bir gereğidir."



SOSYAL MEDYAYI MANİPÜLE EDENLERİN SONU HÜSRANDIR

"Yaşanan süreç, yalnızca Beşiktaş için değil, tüm spor camiaları için bir ders olmalıdır. Tecrübesiz ve popülist kadroların, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birini kamuoyu önünde zor durumda bırakmasının sonuçlarını hep birlikte gördük. Sosyal medyayı manipüle ederek algı yaratmaya çalışanlar, kısa vadede kazançlı görünse de uzun vadede bu çabaların sonu hüsrandır. Beşiktaş'ın itibarı, bireysel çıkar hesaplarına kurban edilemeyecek kadar değerlidir."



4000 KİŞİLİK AİLEYİZ, 100 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUZ

Kocadağ'a şunu sordum: "Size ve işinize yüklenerek şahsınızı kötülemeye çalışanlar var. Ne dersiniz?"... "Biz, zamanı geldiğinde Beşiktaş'a dair somut projelerimiz ve gerçekçi önerilerimizle bu camiaya katkı sunmaya hazırız. 14 ülkede 4 binin üzerinde çalışanı olan, 100 yıllık ticari geçmişe sahip bir ailenin mensubu olarak, şahsım üzerinden kimsenin itibar restorasyonuna ya da hesaplaşma çabası içinde olmasına izin vermem. Beşiktaş, kişisel hesapların aracı olmaktan çıkmalı ve herkesin ortak değeri olarak hak ettiği yere taşınmalıdır.

"Son sözünüz ne olur?"... "Şimdi, seçilecek adaya destek olup birlik ve beraberliği sağlama zamanıdır. Beşiktaş'a yakışan, mayıs ayında gemiyi güvenle limana yanaştırarak camiayı yeniden güçlü bir geleceğe taşımaktır. Yaşadıkça oyuna dahiliz."