Türk futbolunda iki gündür çok önemli gelişmeler A Spor ekranlarında yaşandı. Önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Öyle ki sözleri İtalya'da bile yankılandı. Açıklamalarının özeti aslında şuydu;

FUTBOL Federasyonu'na inanmıyoruz ama seçime de karşıyız. Düzeleceğine dair umudumuz var.

MHK değişmeli, hakemler Galatasaray'a operasyon yapıyor.

OSIMHEN'IN bonservisiyle ilgili bir hamlemiz yok, sezon sonun bekleyeceğiz. Çünkü hedefimiz 5. yıldızı takmak.

TRANSFERDE eksikleri görüyoruz. Bunları anlatmanıza gerek yok, hocamız zaten raporunu verdi. Başkan, G.Saray camiasının duygu ve düşüncelerini sert bir üslupla söylerken taraftarını da bir bütün olmaya davet etti.









Gelelim Acun Ilıcalı'ya… F.Bahçe Asbaşkanı kendisi için suçlayıcı ifadeler kullandığından dolayı Özbek'e yanıt vermek istedi. Tabii ki bu ekranlar herkese açık. Biz Acun Bey'e de sorularımızı sorduk. Onun sözlerini de hatırlayalım;

ORTADA yapı diye bir şey var. Bu içinde Galatasaray başkanının da yer aldığı bir algı operasyonudur.

BIZ Futbol Federasyonu'na güveniyoruz. Onların teşhisi koyduklarına inancımız olduğu için de gerekli neşteri vuracaklarına güvenimiz tam.

G.SARAY'IN bu kadar büyük bir algının içine girme nedeni F.Bahçe'nin zirveye yaklaşmasıdır.

MOURINHO ile her gün iletişim halindeyiz. Transfer yapacağız. Talisca'da da oldukça iyi bir yol aldık.









Acun Bey de camiasına "F.Bahçe'nin haklarını ne şartta olursa olsun savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz" mesajını A Spor ekranlarında vermiş oldu. Finale gelecek olursak; iki taraf da psikolojik olarak ciddi bir maç oynuyor. Süresi yok! Bunun kendi taraftar kitlelerini ayakta tutmaya yaradığına inançları tam. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da TRT'de G.Saray Başkanı Özbek'in açıklamalarına aynı sertlikle cevap verdi. Önümüzdeki haftalarda futbol iklimini cehennem sıcağı gibi günler bekliyor. Bu savaşın kazananı olmaz, kaybedeni futbol olur...