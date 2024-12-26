Yabancı hakem meselesi; bu mevzu uzun zamandır var. Fakat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuya sıcak yaklaşmadı. Bugün kulüpler ile Sayın Başkan bir araya gelecek. Fenerbahçe başından beri TFF'ye destek veriyor ama geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla resmen yabancı hakem istedi. Bu satırlarda TFF'ye bir mesaj vardı ama destek de barındırıyordu: "Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ÇABALARINA, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir..." Şimdi yabancı VAR hakemine Galatasaray da destek veriyor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir noktada buluştu. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu konuda bugün diretirse ikinci yarıda bu istek hayata geçebilir. VAR'daki tutarsız kararlar, TFF yönetimini de canından bezdirmiş durumda. Anlayacağınız herkes dertli. Yabancı VAR'ın gelmesi, kulüpleri ve özellikle de büyük takımları mutlu edecekse TFF de bu adımı atar.

AYNI SORUYU HÜSEYİN YÜCEL'E DE SORACAĞIM!

Beşiktaş'ta nefes nefese bir başkanlık yarışı var. Herkes pazar gününe kilitlendi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı günlerdir her mecrada röportajlar veriyor. İki başkan adayı da Beşiktaş'ı dipten yukarıya çıkarmaya çalışıyor. 3 ayda dip yapan bir kulüp... Gerçek olan şu; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldı. Hem saha sonuçlarıyla hem de vizyon olarak. Beşiktaş sezon başında bu havayı yakaladı ama kötü yönetim nedeniyle yerle yeksan oldu. Bugün gırtlağına kadar borca batmış bir kulüp var. Beşiktaş'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanına değil üzerine çıkaracak başkan, camiada efsane olur. Beşiktaşlı masada, sahada her yerde kuvvetli olmak istiyor. A Spor'da Sayın Adalı'ya, "Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçecek mi? Bunun sözünü veriyor musunuz?" diye sordum. Sayın başkan adayı 'Tabii ki söz veriyorum. Quaresma ve Guti gibi isimler seneye bizimle olacak' dedi... Aynı soruyu, aynı ekranda yarın Sayın Yücel'e de soracağım.

NEDEN KİMSE 'BU FARK KAPANIR' DİYEMİYOR?

F.Bahçe'de sorumlu kim? Bu soruya yanıt arıyor camia… Aslında herkes sorumlu; A'dan Z'ye... Yönetim, başkan, teknik kadro, futbolcular ve zaman zaman da taraftar... 10 yıldır şampiyon olamayan kulüpte herkes ateşin üstünde. Bu stresi yönetmek bile başlı başına önemli bir iş ama F.Bahçe bu süreci iyi yönetemiyor. En ufak bir şeyde sigorta atıyor. Kavga, kaos.. Mourinho, G.Saray ile başladı Türkiye kariyerine… Sonra da G.Saray'la devam etti. Rakibini konuştuğu kadar acaba rakiplerini izledi mi? Analiz etti mi? Neden takımda önemli isimler geriye gitmeye başladı? Kahraman Fred'in neden sahada yürüyecek hali yok? Yeni transferler neden verimsiz? Fenerbahçe futboluyla keyif ve umut vermiyor. Mesele 8 puanlık farktan öte takımın psikolojik durumu. Fatih Terim, Başakşehir ile mücadele ettikleri ve farkın 8 olduğu dönem, "8 puan da 18 puan da kapanır" demişti. Ve kapanmıştı fark.. Peki bunu Fenerbahçe'de neden kimse söylemiyor? Ne hoca ne başkan ne de yöneticiler… Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyorsa; 1-En az 3 transfer yapacak. 2-Huzur ortamını sağlayacak. 3-Teknik kadro ile yönetim uyumlu çalışacak. 4-Mourinho'ya şartsız koşulsuz destek verilecek. Ama bu formda Galatasaray da 8 puan kaybeder mi? Geri vites yapar mı? İşte bu zor.