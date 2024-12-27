Türkiye Futbol Federasyonu göreve geldikten sonraki süreçte en önemli hamlesini yaptı ve bombayı kulüplerin kucağına koydu.. Çok akıllıca.. Özetle TFF şunu dedi: "Buyrun en çok eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz hakemleri hem siz atayın hem de siz yönetin.. İster gençlerle ister yaşlı hakemlerle... Günahı da sizin, sevabı da.. İsterseniz yabancı VAR getirin, isterseniz komple yabancı kararı alın. Artık siz yönetin..." Evet, aynen bunu dedi TFF... Peki Kulüpler Birliği'nin tüm üyeleri bunu kabul edecek mi? Sanmıyorum... Karşı çıkanlar mutlaka olacaktır. Bunu hafta başında anlayacağız.. (Pazartesi toplantıları var). Özetle, 4 büyük takım sonuçlar iyi gitmediği zaman biliyorsunuz hep suçladıkları şey hakem hataları idi.. Şimdi bu hamle ile artık çok fazla şey söyleme lüksleri de kalmayacak.. Sonuçta patron kulüpler değil mi? Tabi bu 6 aylık deneme sürecinde neler olacak? Ne kavgalar, tartışmalar çıkacak.. Kurul üyeleri kim olacak? Hakem mi olacak! Kurulda illaki herkes bir şey söyleyecek... Bu kadar acele etmenin gereği yoktu... Sezon sonu daha sağlıklı bir yapı ile önümüzdeki sene bu işe başlanabilirdi. Şu an şirket olamıyorlar.. Şirket olmak içein TFF Genel Kurulu'nun kararı lazım. Bu da ancak Haziran ayında olacak. Dolayısıyla şu an geçici bir kurul yaptılar. Lig başlamış yine kural değişiyor!.. Hiç mantıklı değil.. Hayırlı olsun...