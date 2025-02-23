Galatasaray, Avrupa'dan elenirken Fenerbahçe 'devam' dedi. Sarı-kırmızılı takımın bu vedası ilk defa normal gibi karşılandı. Oysa Şampiyonlar Ligi olarak yola çıkıldı. Avrupa Ligi şampiyonluğu derken de havlu attılar. Galatasaray, tarihi boyunca Avrupa kelimesini öne koyan bir camiaydı. Bu sefer Avrupa'yı değil, Fenerbahçe'yi birinci sıraya koydular. Kimse maçın rövanşında Galatasaray'ın turu atlayacağına inanmıyordu. Ne Okan Buruk ne de futbolcular… Sonuç itibarıyla "F.Bahçe'yi yenelim, şampiyon olalım" fikri ağır bastı. Avrupa fatihi Galatasaray günlerinden bugünlere gelmek vizyon olarak alt bir basamağa düşmektir. Hem şaşırtıcı hem de üzücü.

TFF'NİN TEK YANLIŞI!

Önce derbiyi yabancı bir hakemin yöneteceğini sonra da Sloven Vincic'in maça atandığını yazdık. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir karar verdi. Tüm sorumluluğu aldı günahıyla, sevabıyla… "İki takımdan talep gelirse yaparız" dendi ama bu uygulanmadı. Galatasaray rahatsız, Fenerbahçe mutlu. Maç bittiğinde Galatasaray yenerse, "Hani yapı vardı, sizi yabancı hakemle de yendik" diyecek. Fenerbahçe kazanırsa, "Yapısız bir yabancı hakemin yönetimi olunca adaletli bir şekilde kazandık" yorumunu yapacak. Hakem için atıp tutmaya gerek yok bu arada. Kariyerse kariyer. Diğer konular magazin. TFF'nin buradaki tek hatası, bu sezon başında "Biz derbilere yabancı hakem ile çıkacağız" deseydi bugün hiçbir tartışma olmazdı. Serdal Adalı da çıkıp "Biz de yabancı istiyoruz" demezdi.

YARIN ŞU ANA KADAR GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEMLER İSTANBUL'DA ALINACAK

İki takımın da müthiş yıldızları var. Hava yolları gibi yüksekten uçan iki golcüleri olacak sahada: Osimhen ve En-Nesyri… Hangisi daha yükseğe çıkacak. Hangisi kaç gol ya da goller atacak. Sahadak i futbol kadar tribünler de tarihi bir sınav verecek. Hakem yabancı. Sahaya bir şey atıldığı zaman bizimler ne olursa olsun devam ettiriyor ama elin oğlu öyle yapmaz. Dolayısıyla da Galatasaray taraftarının yapabileceği bir taşkınlık maçı tatil ettirebilir. Bu güzel derbinin tamamen sahada oynanmasını diliyorum. İstanbul emniyeti de bu maç için binlerce polis görevlendirecek. Kadıköy'den Aslantepe'ye kadar her yerde polis görev yapacak.