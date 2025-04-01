Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını bekliyor. Süper Lig'de dengeler değişti. Her hafta psikolojik üstünlük ya Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a geçiyordu. Sarı-kırmızılı takımın mağlup olması, Fenerbahçe'yi iştahlandırdı. Neden mi? Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibini elerse şampiyonluk yolunda da ciddi bir avantajı, bonusu cebine koyar. G.Saray'da şimdi yine eleştirilerin odağında Okan Buruk var. Bir hafta övülüyor, bir hafta yerden yere vuruluyor... Ortası hiç yok... Dolayısıyla Kadıköy'de kaybederse Okan Hoca kendisi adına ağır bir tablo ile karşı karşıya kalır. Burası gerçek... Aynı şey Jose Mourinho için de geçerli... İki hocanın da eline pahalı ve parıltılı kadrolar verildi... Onun da durumu Okan Buruk'tan farklı değil ama hakaretlere uğramıyor!







MHK'NİN MESAJI ÇOK NET!

İki teknik adam için de kupadaki erken final önlerindeki yol haritasını çizecek. Portekizli çalıştırıcaya göre Galatasaray'ın işinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim şu; Kadıköy'de, coşkulu taraftarının önünde favori olan takım Fenerbahçe... Mourinho'nun oturmuş ve uyumlu bir oyun sistemi var. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim bu sistem sırıtmıyor... Oyuncular üzerindeki hakimiyeti ve etkisi üst seviyede... G.Saray'da ise Osimhen ve Barış hariç bütün takımda ciddi bir form düşüklüğü var. Antalyaspor maçı skor olarak aldatıcıydı... Bunun etkilerini Beşiktaş maçında gördük. Neredeyse sezon bitecek, Buruk hâlâ takımını oturtmuş değil... Belirli bir oyun gücü yok. Osimhen'in sırtına binmiş gidiyor... Aslan'ın en önemli silahı yine Nijeryalı yıldız olacak. Kadıköy'de sadece golcü futbolcunun performansı yetmez. Bütün takımın iyi oynaması lazım.

Türkiye açık kanalda muhteşem bir finali takip edecek. Tabiri caizse hayat duracak. Ve bir kazanan olacak... Daha önce yazmıştım; bu maçın sonucu ligin şampiyonunu da belirleyecek. Beşiktaş derbisinde Yasin Kol'un performansı umut verince MHK yine ilk defa kariyerinde bir derbi yönetecek Cihan Aydın'ı kupaya atadı. Bu şunun göstergesi: "FIFA kokartı olsun veya olmasın biz bütün hakemlerimize güveniyoruz, her hakemin arkasındayız." Umarım hakem şansı yanında olur...