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MURAT ÖZBOSTAN
27 Mart 2025, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN

İki takımın da sinir uçlarına dokunuldu

Türkiye, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı bir hakemin yöneteceğini ve ismin de Sloven Slavko Vincic olduğunu bu sayfalardan öğrendi.. Aynı şekilde günlerdir süren tartışmalara da 13 Mart'ta biz cevap bulduk ve dedik ki 'Beşiktaş-Galatasaray maçını yerli hakem yönetecek'.. Aradan günler geçti, papatya falları mı açan, 'Yüzde 90 yabancı' diyen mi ararsın, herkes atıp tuttu!
Gelelim Türkiye Futbol Federasyon'nun yerli kararına.. Beşiktaş çok bastırdı.. Galatasaray bu topa girmedi.. TFF yönetimi ikiye bölündü.. Sonuçta maçı Türk bir hakemin yönetmesine karar verildi.. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu hiç geri adım atmadı. O başından itibaren yerli hakem istedi. Beşiktaş ısrarında haklıydı ama TFF bu işin önünün artık tamamen açılmasını istemedi.. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'yi istifaya davet etti.. Yasin Kol atamasını kasıtlı buldu.. Sinir uçlarına dokundu hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın..

48 SAAT GEÇMEDEN KÂBUS
Mehmet Türkmen aslında bu maçın 1 numaralı favorisiydi. FIFA kokartlı hakemdi.. Böyle bir derbiyi FIFA kokartlı bir hakem yönetmelidir.. Şimdi bu tartışmalardan sonra Yasin Kol, nasıl Dolmabahçe'de karşılaşmayı yönetecek.. Milli maçlar ile güldük, sevindik, mutlu olduk.. 48 saat geçmeden yine bir kâbusun içine girdik..

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