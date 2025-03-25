Milli maçları geride bıraktık. Çok önemli iki maçı kazasız atlatıp futbol adına güzel bir oyun sunarak sonuca gittik.. Uluslar Ligi başladığı zaman B'den C'ye düşerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştık.. Şimdi A'ya çıktık.. Önemli olan burada kalmak ve dev takımlarla mücadele etmek.. Bu prestij açısından çok önemli.. Şimdi tekrar kendi ligimizin atmosferine dönüyoruz.. Kavgasından, geriliminden bıktığımız atmosfere.. Önce Beşiktaş-Galatasaray maçı, sonrasında kupada Fenerbahçe- Galatasaray derbisiyle sıcak günler bizi bekliyor.. Bayram oldukça tempolu ve heyecanlı geçecek.. 1 aydır Beşiktaş-Galatasaray maçını yerli mi yabancı hakem mi yönetecek diye tartışmalar var.. Bu konuyu bu sayfalarda işledik.. Sorduk, soruşturduk.. Hem TFF kaynaklarından hem de Merkez Hakem Kurulu cephesinden 'yabancı hakem değil yerli bir hakem ile bu maçların oynanacağ ı yönünde görüş hakim' dedik.. Konu TFF yönetimine de iki defa geldi.. Sadece bir yönetici çekimser (ismi bende) kalırken diğer yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı 'yabancı', bir kısmı da 'yerli olsun' dedi..B aşkan İbrahim Hacıosmanoğlu tamamen yerli bir hakemden yana.. Şu an ortada böyle bir tablo var.. Yani Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını yerli bir hakem yönetecek.. Beşiktaş tabii bunu istemiyor.. Zaten Başkan Serdal Adalı da birçok kez açıklama yaptı.. Dün de Beşiktaş Kulübü sert bir bildiri yayınlayarak adeta aba altından sopa gösterdi.. Galatasaray daha ortadan gidiyor.. "İyi hakem olduktan sonra yerli ya da yabancı fark etmez" düşüncesinde.. Artık bu tartışmaların son bulması için resmi bir açıklama şart. Her gün papatya falı açmanın kimseye faydası yok. Milli Takım ile güzel bir rüzgâr yakalamışken futbolun dibine yeni dinamitler yerleşmemesi lazım. TFF yönetimi bugün tekrar bir değerlendirme yapacak. Kararlarını kamuoyu bekliyor ama şurada derbiye 5 gün kaldı. Bu işleri aceleye de getirmemek lazım.