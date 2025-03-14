Türk medyası, G.Saray-F. Bahçe maçını bir yabancı hakemin yöneteceğini de derbide Sloven Vincic'in düdük çalacağını da bu sayfalardan öğrendi. Emeğe saygısı olanlar kaynak verirken bazıları da özel haberi gibi satış yaptı. Şimdi yine bir yabancı tartışması var. Dün SABAH Spor'da Yunus Emre Sel'in haberine göre, Beşiktaş-Galatasaray maçını yerli bir hakem yönetecek. Bunu hem TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istiyor hem de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Zaten MHK Başkanı, "Ben yabancıya karşıyım. Ama kararı TFF verir" diyor.

İki başkan da kapının azıcık bir kısmını açık bıraksalar da YÜZDE 99 Türk bir hakem maçta görev yapacak. Adaylar da Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan. Beşiktaş'ın olası bir Türk hakeme tepki vereceğini geçen hafta yazmıştım. Siyah-beyazlı kulüp, hâlâ TFF'nin kendilerine resmi yazı göndermesini bekliyor. Ya Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi olumlu karşılık bulacak ya da başvurusu reddedilecek. Gelişmelere bakarsak da Beşiktaş'ın önerisi kabul görmeyecek.

GALATASARAY İSE SESSİZ!

Başkan Serdal Adalı, mevcut yönetimi destekleyen isim. Her açıklamasında da övüyor TFF'yi. Başkan olduktan sonra Riva'ya gidip Hacıosmanoğlu ile poz verdi. Bu sağlam bağlar ya devam edecek ya da soğuk savaş dönemi başlayacak. G.Saray ise sessiz. Bir tercihi yok. Özetle siz SABAH Spor'u takip etmeye devam edin.